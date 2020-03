JK Rowling'in aynı isimli fantastik ansiklopedik kitabına dayanan "Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar?" (Fantastic Beasts and Where to Find Them) filmi fantastik yaratıklar hakkında bir kitap yazan bir yazarın gezi notları olarak karşımıza çıkıyor. İşte Fantastik Canavarlar filminin konusu ve oyuncu kadrosu...