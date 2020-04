Fantastik Canavarlar konusu ve oyuncuları… Fantastik Canavarlar filminin konusu ne?

JK Rowling’in aynı isimli fantastik ansiklopedik kitabına dayanan “Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar?” (Fantastic Beasts and Where to Find Them) filmi fantastik yaratıklar hakkında bir kitap yazan bir yazarın gezi notları olarak karşımıza çıkıyor. İşte Fantastik Canavarlar filminin konusu ve oyuncu kadrosu…

FANTASTİK CANAVARLAR FİLMİNİN KONUSU

Gellert Grindelwald hapisten kaçar ve büyücüleri büyü yeteneği olmayan her şeyin üstüne çıkarmak için yandaş toplamaya başlar. Onu durdurabilecek tek kişi, bir zamanlar en yakın arkadaşı olarak gördüğü büyücü Albus Dumbledore'dur. Ancak Dumbledore'un, daha önce Grindelwald'a engel olan eski öğrencisi Newt Scamander'dan yardım alması gerekecektir. Bu macera Newt ile Amerikalı dostları Tina, Queenie ve Jacob'ı yeniden bir araya getirir fakat Newt'un görevi, giderek tehlikeli ve bölünmüş bir hâl alan büyücülük dünyasında yeni tehlikelerle karşılaşacak olan dostlarının bağlılıklarını test edecektir.

FANTASTİK CANAVARLAR FİLMİNİN OYUNCULARI