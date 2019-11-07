“Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar?” filminin konusu ve oyuncu kadrosu

“Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar?” filminin konusu ve oyuncu kadrosu

JK Rowling'in aynı isimli fantastik ansiklopedik kitabına dayanan Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar? filmi fantastik yaratıklar hakkında bir kitap yazan bir yazarın gezi notları olarak karşımıza çıkıyor. İşte "Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar?" filminin konusu ve oyuncu kadrosu...

Fantastik Canavarlar filminin konusu şöyle: Harry Potter’ın onun kitabını okumasından 70 yıl önce kitabı yazmış olan Newt Scamander’ın New York’ta yaşadığı maceraları konu alan kitap genç kaşifin New York’un gizli cadı ve büyücü komitesiyle yaşadıklarını da içeriyor…

Yıldızlı kadrosuyla dikkat çeken yapımın yönetmenliğini David Yates üstleniyor. Genç kaşif yazar Scamander rolünü Danimarkalı kız ve Her Şeyin Teorisi filmlerindeki başarılı performansıyla hatırlanan Oscar ödüllü oyuncu Eddie Redmayne üstlenirken, filmin kadrosunda Ezra Miller, Colin Farell, Katherine Waterston, Zoë Kravitz, Ron Perlman ve Jon Voight da yer alıyor.

FANTASTİK CANAVARLAR FİLMİNİN OYUNCULARI