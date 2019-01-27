Fantastik Dörtlü konusu ne? Fantastik Dörtlü filmi oyuncuları…

Fantastik Dörtlü filmi konusu ve oyuncu kadrosu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Fantastik bir süper kahraman filmi olan Fantastik Dörtlü başrolünde Jessica Alba, Chris Evans, Ioan Gruffudd yer alıyor. 4 süper kahramanın dünyayı korumasını konu alan film 2005 yılında sinema severlerin karşısına çıktı. Peki, Fantastik Dörtlü'nün oyuncuları kimler ve konusu ne?

Başrolünde Jessica Alba, Chris Evans, Ioan Gruffudd’un olduğu Fantastik Dörtlü filminde deneysel bir uzay araştırması sırasında kozmik ışınlara maruz kalmaları sonucu güçlere sahip olan 4 kişinin kötülüklere karşı dünyayı savunması anlatılıyor. Yayınlandığı dönemde geniş kitleler tarafından beğenilen Fantastik Dörtlü filmi ülkemizde de çok kişi tarafından izlenmişti. Peki, Fantastik Dörtlü filmi konusu nedir? Fantastik Dörtlü oyuncuları kimler?

FANTASTİK DÖRTLÜ KONUSU

Fantastic Four üyeleri genellikle uzaydan ya da başka boyuttan gelen tehlikeler gibi büyük çaptaki tehditlere karşı dünyamızı savunurlar. Onları süper bir kahraman haline getiren ise deneysel bir uzay araştırması sırasında kozmik ışınlara maruz kalmalarıdır.Grubun kurucusu Reed Richards vücudunu değişik şekilllere sokabilir hale gelmiştir ve Mr. Fantastic adını alır. Kız arkadaşı, Sue Storm, görünmez olabilmektedir. Erkek kardeşi Johnny Storm ateşi kontrol edebilmektedir ve Human Torch adını alır. Pilot Ben Grimm ise süper güçlü bir taştan bir adama dönüşmüştür. Süper güçlerini bir araya getiren grup birlikte Doktor Doom’un kötülüklerine karşı koymaya çalışmaktadırlar.

FANTASTİK DÖRTLÜ OYUNCULARI

Jessica Alba, Chris Evans, Ioan Gruffudd başrollerin yer alırken yönetmenlik koltuğunda Tim Story oturuyor.