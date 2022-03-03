Farah Zeynep Abdullah, Bergen filminin galasına damga vurdu

Farah Zeynep Abdullah, Erdal Beşikçioğlu ve Tilbe Saran'ın başrollerini paylaştığı 'Bergen' filminin galası dün akşam Sarıyer'deki bir alışveriş merkezinde gerçekleştirildi. Galada yaptığı konuşmada "Filmin en sevdiğim yönü de Bergen'in hayatındaki o adamın adı yok" diyen Abdullah'ın tercih ettiği kıyafet ise beğenilmedi.

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Başrollerini Farah Zeynep Abdullah, Erdal Beşikçioğlu ve Tilbe Saran’ın paylaştığı ‘Bergen’ filmi, 4 Mart’ta vizyona giriyor. Filmin galası da dün akşam Sarıyer’deki bir alışveriş merkezinde gerçekleştirildi.

“BU FİLMDE O ADAMIN ADI YOK”

Sanat, spor ve iş dünyasından birçok ismin konuk olduğu galada basın mensuplarına açıklamada bulunan filmin başrol oyuncusu Farah Zeynep Abdullah, “Çok heyecanlıyım. Filimi izleyenlerin neler düşüneceğini çok merak ediyorum. İlk başta duyunca Bergen’in hayatı, bizim tanıdığımız acıların kadını, arabeskin kraliçesi sadece o kalıpların olmadığını göstermek istedik. Biz genç bir kadının hayat yolculuğunu anlatmak istedik. Bir kadının var oluşunu anlatıyoruz. Bergen kısacık hayatına çok şey sığdırmış. Filmin en sevdiğim yönü adamın adı yok. O adam aramızda. O bir canavar” dedi.

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Erdal Beşikcioğlu da, “Kadının var oluş hikayesini göreceğiz bu filimde. Farah ile Bergen gibi bir karakterin hayata dönmesi, tekrar onu anlamak, yaptığı eserleri tekrar izleyici ve dinleyici ile buluşturmak çok önemliydi. Bergen kendi içinde bir akademisyen, arabeskle klasik müziği birbirine harmanlayan kişidir. Farah filmde bunu çok güzel yansıttı” diye konuştu.

KIYAFETİ BEĞENİLMEDİ

Haftalardır beklediği galaya su yeşili renginde bir takımla katılan Farah Zeynep Abdullah, kıyafetinden dolayı hiç beğenilmedi. Kısa saçlarını da farklı bir tarz ile ördüren Abdullah için sosyal medyada “Çok kötü” yorumu yapıldı. (DHA)