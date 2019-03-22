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Farah Zeynep Abdullah Hollywood’a açılıyor
Farah Zeynep Abdullah Hollywood’a açılıyor
İngiliz yönetmen ve yapımcı Guy Ritchie, yeni filmi Toff Guys için güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah'a teklif götürdü.
Magazin 22 Mart 2019 - 11:24

Kısa bir süre önce İngiltere’ye taşınan Farah Zeynep Abdullah, kariyerine yurtdışında devam edecek. Akşam’ın haberine göre Londra’da birtakım görüşmeler yapan Abdullah, Sherlock Holmes, Ateşten Kalbe Akıldan Dumana ve Kral Arthur: Kılıç Efsanesi filmleriyle tanınan ve Madonna’nın eski eşi olan Guy Ritchie ile anlaştı.

Ritchie, McConaughey, Colin Farrell, Hugh Grant ve Lyniee Renee gibi isimlerin yer aldığı Toff Guys filminde Abdullah’ın da yer almasını istedi. Oldukça heyecanlanan ve teklifi kabul eden Abdullah da çekimleri beklemeye başladı.

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