Farah Zeynep Abdullah ile Doğu Demirkol aşk yaşıyor

Ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah ve komedyen Doğu Demirkol arasındaki arkadaşlık aşka dönüştü. İddialara göre iki isim, konuk olarak katıldıkları Seattle Türk Filmleri Festivali'nde yakınlaştı.

Farah Zeynep Abdullah, geçen aylarda sevgilisi Ahmet Rıfat Şungar ile ilişkisini sürpriz bir kararla noktalamıştı. Söylentilere göre Abdullah, aşkı başarılı isim Doğu Demirkol’da buldu.

Doğu Demirkol ve Ahmet Rıfat Şungar, “Ahlat Ağacı” filminde birlikte rol almıştı. Demirkol filmde, Ahmet Rıfat Şungar’ın kız arkadaşını elinden alıyor ve ikili daha sonra kavga ediyordu.

Doğu Demirkol yurt dışındaki stand up gösterileri ve “Ölümlü Dünya”daki Zafer karakteriyle yeni nesil komedyenler arasına ismini yazdırmayı başardı. Son yıllardaki başarılı oyunculuğu ile adından sıkça söz ettiren Farah Zeynep Abdullah ise en son “Bizim İçin Şampiyon” filmindeki Begüm Ataman karakterini canlandırmıştı.