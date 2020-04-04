Farah Zeynep Abdullah: ‘Neler neler geçmiş corona virüsü de geçecek’

Güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah, karantinada ukelele öğrenmeye çalıştığını söyledi. Normalde de çok sosyal bir insan olmadığını ifade eden Abdullah, "Evde kal diyorsun ama evde kalmak kolay değil. İnsanlar işe gidiyor" dedi.

Güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Caner Özyurtlu’nun Loş Sohbet programına konuk oldu. Corona virüsünden korunmak için uzun zamandır evde olduğunu söyleyen Farah Zeynep Abdullah, bu süreçte ukelele öğrenmeye çalıştığını söyledi. Bu süreçte aroma terapi yağlarla ilgilendiğini ifade eden Abdullah, “Güzel yemekler yiyorum. Glutensiz noodle yaptım. İngiltere’de yurtta kalıyordum” dedi.

Sosyal medyadaki tepkiler ile ilgili de şikayet eden Abdullah, “Her şeye tepki. Bugün Arnavutluk’ta çekilen bir fotoğrafımı koydum. Ona da tepki geldi. O fotoğraf eski!” diye konuştu.

İLKOKUL ARKADAŞI İLE KALIYOR

“Evde kal diyorsun ama evde kalmak kolay değil. İnsanlar işe gidiyor” diyen Abdullah, sevgilisi Doğu Demirkol ile değil, ilkokul arkadaşı Melis ile birlikte karantinayı geçirdiğini açıkladı.



‘NELER NELER GEÇMİŞ’

Normalde çok sosyal bir insan olmadığını söyleyen Abdullah, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sonu aynı ya aslında belki o beni rahatlatıyor. Öyle de olsa böyle de olsa, bir hayat var yaşanacak. Bundan kaçış yok. En güzeli akışına bırakmak. Gerçekten kasmadan, her şeyi gözden geçirmek… İğrenç corona virüsü diye bir şey var hayatımızda. Onu düşünmemek için de kaçış güzel bir şey. Geçecek. Neler neler geçmiş ya aslında… Bu kadar Twitter yaygın olmasaydı, çok daha fazla kayıp vardı. O da çok acayip bir şey. 100 sene sonra, ‘İnsanlar nasıl böyle yaşıyormuş’ diyecekler. Bizim sonramıza göre çok ilkel yaşıyoruz. İnsanlar evde yemeğin ne kadar tatlı ve zor olmadığını görüyor.”