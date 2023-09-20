Farah Zeynep Abdullah savcılığa koştu

Oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın ünlü yönetmen Yılmaz Güney için "kadın döven" ifadesi başına dert açtı.

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9 Eylül 1984’te hayatını kaybeden oyuncu, yönetmen ve senarist Yılmaz Güney’in ölüm yıl dönümü vesilesiyle yazar Murathan Mungan X hesabından “Yılmaz Güney’in ölümünün 39. yılı. İyi bir yönetmen, iyi bir oyuncu, iyi bir senarist olmasının yanı sıra sinemamızın en iyi yürüyen erkeğiydi. Bir daha kimse onun gibi boynunu hafifçe yana kırarak hüzünle bakarken içimizin en ücra yerine dokunamadı” paylaşımını yaptı.

“SİNEMAMIZIN EN İYİ KADIN DÖVEN ERKEĞİ”

Mungan’a yanıt veren Farah Zeynep Abdullah “Sinemamızın en iyi yürüyen erkeği shjs ve kadın döven ve şiddet türleri açısından zengin ve etkili silah kullanan diyelim” ifadelerini kullandı.

NAGEHAN ALÇI HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Oyuncunun bu açıklaması üzerine gazeteci Nagehan Alçı da X hesabından, “Şu konjonktürde Yılmaz Güney’e, Farah Zeynep’le başlayan saldırı kampanyasının sebebi Kürt olması. Olayın özü bu” şeklinde paylaşım yaptı.

Nagehan Alçı’nın paylaşımının ardından terör örgütü PKK sempatizanlarının hedefi haline geldiği gerekçesiyle Farah Zeynep Abdullah, avukatı Faruk Emre Akı aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Abdullah, Nagehan Alçı’nın “internet yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya şağılama” suçundan hakkında dava açılarak cezalandırılmasını talep etti.

Farah Zeynep Abdullah’ın avukatı, oyuncunun telefonuna ve sosyal medya hesaplarına PKK adı altında tehdit mesajları gönderenlerle ilgili de tek tek suç duyurusunda bulunmaya başladı.

Savcılık, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)