Farah Zeynep Abdullah karantinada aşka geldi

Corona virüsüne yakalandığı için evinde karantinada olan oyuncu Farah Zeynep Abdullah, sosyal medya hesabından bir süredir birlikte olduğu müzisyen sevgilisi DJ Artz ile romantik bir pozunu paylaştı.

Sozcu.com.tr

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Corona virüsüne yakalandığı için ‘Bergen’ filminin setine ara vermek zorunda kalan Farah Zeynep Abdullah bir süredir birlikte olduğu müzisyen DJ Artz ile çektirdiği kareyi Instagram’dan yayınladı.

“ÇALDIĞIN O KALBİ YERİNE KOY”

Abdullah, sevgilisinin kendisini öptüğü kareye Aleyna Tilki’nin, ‘Sen Olsan Bari’ şarkısındaki, “Çaldığın o kalbi yerine koy lütfen” sözlerini yazdı.

Oyuncunun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

DJ Artz da “İlk kavgada arşivlenir” yorumunu yaptı.

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