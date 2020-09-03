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Farah Zeynep Abdullah’tan Reynmen açıklaması
Farah Zeynep Abdullah’tan Reynmen açıklaması
Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, önceki akşam Bebek'te objektiflere yansıdı. Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden ünlü oyuncu, Reynmen lakaplı sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş ile aşk yaşadığı iddiaları hakkında konuştu.
Emre ÇEVİK
Magazin 3 Eylül 2020 - 15:40

‘Masumlar Apartmanı' dizisinde rol alan güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah önceki gün Bebek Otel'de objektiflere yansıdı. Arkadaşları ile buluşan güzel oyuncu çıkışta basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet etti. Reynmen lakaplı Youtuber ile aşk yaşadığı iddiaları hakkında Farah Zeynep Abdulldah, “Yazılanların hiçbiri doğru değil hayatımda kimse yok” diyerek cevap verdi.

31 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz aylarda Aktaş ile tenis oynarken görülmüştü. İkilinin samimi halleri akıllara “Aşk mı yaşıyorlar?” sorusunu akıllara getirmişti.

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