Faruk Sofuoğlu kimdir? Faruk Sofuoğlu nereli, kaç yaşında?

Son olarak bir yapımcının oyuncularını evden çıkıp dizi çekmeye ikna etmeye çalışmasını anlatan Ev Yapımı dizisinde rol alan Faruk Sofuoğlu hakkında merak edilen tüm detayları haberimizde sizler için derledik. Faruk Sofuoğlu kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

FARUK SOFUOĞLU KİMDİR?

Faruk Sofuoğlu, 18 Mart 1969 tarihinde Adana'da dünyaya gelmiştir. Tiyatroya Adana'da öğrencilik yıllarında okul tiyatrosunda başlayan Sofuoğlu, eğitimimin ilk adımlarını Adana Şehir Tiyatrosu'nda attı. İstanbul Meydan Tiyatrosu’nun hem kurucusu hem de sanat yönetmenidir.

Kameralar karşısına ilk kez 2015 yılında yayınlanan Merdiven Baba filmiyle Faruk Sofuoğlu; Seksenler dizisinde canlandırdığı Kasap Bahtiyar karakteriyle tanınmaktadır. Faruk Sofuoğlu son olarak Ev Yapımı dizisinde rol almıştır.

Faruk Sofuoğlu'nun oyuncu ya da yapımcı olarak görev aldığı bazı tiyatro oyunları:

Hayat Kime Güzel? / Oyuncu / Yapımcı – 2019

Herkesin Bildiği Sırlar / Yapımcı – 2019

Pijamalı Adamlar / Oyuncu

Hak Dostum Hak / Oyuncu / Yapımcı

Vay Sen Misin Ben Olan? / Yapımcı

Faruk Sofuoğlu'nun rol aldığı diziler:

Ev Yapımı (2020)

Seksenler (Kasap Bahtiyar, 2012-2019)

Faruk Sofuoğlu'nun rol aldığı filmler:

Merdiven Baba (2015