Faruk Yalçın’ın miras davasında Yargıtay son sözü söyledi

Dünyanın en zenginler listesine giren ve ölümüyle yaklaşık 4 milyar dolarlık servet bırakan iş insanı Faruk Yalçın’ın mirasına yönelik davada Yargıtay son sözünü söyledi. Süreyya Yalçın lehine emsal bir karar veren Yargıtay'ın kararına itiraz eden Faruk Yalçın'ın ilk eşinden olan çocuklarının 'karar düzeltme' talebini reddeden yüksek mahkeme, dosyayı yerel mahkemeye gönderdi.

Yargıtay Ülkü Yalçın’ın mirastan feragat sözleşmesini imzaladığı tarihte, Süreyya Yalçın'ın cenin olduğunu, sağ doğarak mirasçılık sıfatını kazandığını bu nedenle miras dışı kalan annesinin payının kendisine verilmesi gerektiğini belirtmişti. Mahkeme, Yargıtay kararı doğrultusunda hüküm verirse merhum iş adamının 20 paya bölünecek mirasından Süreyya Yalçın 8 pay almış olacak.

ÖNCE NİKAH SONRA MİRASTAN FERAGAT SÖZLEŞMESİ

Dünyanın en zenginleri listesine 4 milyar dolarlık servetiyle giren Fenerbahçe’nin Onursal Başkanı Aziz Yıldırım’ın dayısı Faruk Yalçın, 16 Ekim 1984'te 7 aylık hamile olan Ülkü Yalçın ile ikinci evliliğini yaptı. Nikahtan bir gün sonra Ülkü Yalçın, milyar dolarlık servetten vazgeçtiğini belirten evlilik sözleşmesini noter huzurunda imzaladı. Evlilik sözleşmesinin imza tarihinden iki ay sonra ise sosyetenin ünlü ismi Süreyya Yalçın 18 Aralık 1984'te dünyaya geldi.

SERVETİNİN ÇOCUKLARI ARASINDA EŞİT DAĞITILMASINI İSTEDİ

Faruk Yalçın 2008’de 84 yaşında hayatını kaybettiğinde arkasında bıraktığı ilk eşinden 4, ikinci eşinden de 1 çocuğuna, servetinin eşit şekilde dağıtılmasını vasiyet etmişti. Faruk Yalçın'ın yasal olarak 20 pay olarak belirlenen mirasının, 5 payını ikinci eş Ülkü Yalçın, üçer payının da 5 çocuğu alacaktı.

ÜVEY ANNE’YE DAVA

Ancak iş adamının ilk eşinden olan kızları Hatice Öcal ve Ayşe Yalçın Messiqua, ile oğulları Osman ve Ahmet İsmail Yalçın, üvey anneleri Ülkü Yalçın'ın babalarıyla evlendikten sonra 'mirastan feragat' sözleşmesi imzaladığı gerekçesiyle miras dışı bırakılması için 2010’da dava açtı.

BASKI ALTINDA İMZALADIM

İlk eşten olan kardeşlerin mirasçılık belgesinin iptalini istemesi üzerine Ülkü Yalçın da mirastan feragat sözleşmesinin iptali davası açtı. Ülkü Yalçın evlendiğinde kızı Süreyya Yalçın'a 7 aylık hamile olduğunu kızının evlilik dışı doğmasından korktuğu için sözleşmeyi imzalamak zorunda kaldığını belirtti.

ÜLKÜ YALÇIN MİRAS DIŞI KALDI

Faruk Yalçın'ın ilk eşinden olan çocukları ise Ülkü Yalçın'ın miras sözleşmesinin resmi senet niteliğinde olduğunu usule uygun olarak düzenlendiğini belirtti. Beykoz Asliye Hukuk Mahkemesi Ülkü Yalçın'ın açtığı mirastan feragat sözleşmesinin iptali davasını reddetti.

BİLİRKİŞİ HER ÇOCUĞA BİR PAY DAHA VERİLSİN

Ülkü Yalçın'ın miras dışı bırakılması davasında ise bilirkişi mirasın boşta kalan 5 pay için ‘Faruk Yalçın'ın 5 çocuğuna birer pay olarak paylaştırılmalı’ dedi.

SÜREYYA YALÇIN ANNESİNİN PAYINI İSTEDİ

Süreyya Yalçın da annesinin mirastan karşılıksız olarak feragat ettiğini, kanun gereği annesinin miras payının altsoyu olduğundan kendisine geçeceğini belirterek davaya asli müdahil oldu. Altı yıl süren davada mahkeme, Ülkü Yalçın'ın mirastan feragat ettiği tarihte altsoyu Süreyya Yalçın'ın hayatta olmadığını, sözleşmedeki irade beyanın hayatta olan diğer mirasçılar yönünde gerçekleştiğini belirterek, kardeşler lehine karar verdi. Ülkü Yalçın'ın miras dışı bırakan mahkeme, Süreyya Yalçın'ın da annesine düşen miras payını vermedi. Milyar dolarlık mirastan hisselerini alamayan Ülkü Yalçın ve kızı Süreyya Yalçın kararı avukatları Övünç Özkan aracılığıyla itiraz etti.

SAĞ DOĞARAK MİRASÇI OLDU

Yargıtay geçtiğimiz şubat ayında, Süreyya Yalçın’ın itirazını haklı bularak yerel mahkemenin kararını bozdu. Mirastan feragat sözleşmesini imzaladığı tarihte, Süreyya Yalçın'ın cenin olduğunu, sağ doğarak mirasçılık sıfatını kazandığını belirten Yargıtay, Süreyya Yalçın’ın, karşılıksız yapılan feragatten, feragat edenin altsoyu olarak yararlanmasını gerektiğini söyledi.

MAHKEME YANILMIŞ

Mahkemenin yanılgılı davrandığını belirten Yargıtay kararında, “Ülkü Yalçın'ın mirastan feragat ettiği tarihte altsoyu Süreyya Yalçın hayatta olmadığı belirterek, sözleşmedeki irade beyanını hayatta olan diğer mirasçılar yönünde gerçekleştirdiği kanaatiyle davanın kabulüne karar verilmiş olmasını doğru değildir” diyerek hükmün bozulmasına karar verdi.

KARAR DÜZELTME DE REDDEDİLDİ

Faruk Yalçın’ın ilk eşinden olan çocukları Yargıtay’ın kararına da itiraz ederek ‘karar düzeltme’ talebinde bulundu. Avukat Övünç Özkan, Ülkü Yalçın’ın miras payının alt soyu kızına verilmesi gerekirken ilk evlilikten olan diğer çocuklara verilmesinin yanlış olduğunu Yargıtay içtihatları, Bölge Mahkeme kararlarının da desteklediğini belirterek, karar düzeltme talebinin reddini istedi. Yargıtay 14. Hukuk Dairesi önceki gün karar düzeltme talebini de reddetti. 4 milyar dolarlık mirasın paylaşımını ilgilendiren dosyayı tekrar yerel mahkemeye gönderildi. Yargıtay'ın bozma kararına mahkeme uyduğu takdirde sosyetik güzel Süreyya Yalçın'a, babası Faruk Yalçın'ın mirasının aslan payı düşecek. Mirastan feragat eden annesinin 5 payıyla birlikte 8 pay düşmesi beklenen Süreyya Yalçın ünlü iş adamının mirasının yarıya yakını almış olacak.