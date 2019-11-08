Fatih Bulut asker uğurlamasında silah kullandı!

Çok Sevdim Yalan Oldu şarkısıyla popüler olan şarkıcı Fatih Bulut, katıldığı asker eğlencesinde belinden silahını çıkartarak havaya 11 el ateş etti.

İnternet üzerinden yayınladığı klip ile bir anda fenomen olan ve en çok izlenen klipler arasına girmeyi başaran Fatih Bulut, önceki gün bir asker eğlencesine katıldı. Belinden silahını çıkartarak havaya ateş etmeye başlayan Bulut’a davetlilerden biri müdahale etti.

HAVAYA 11 EL ATEŞ ETTİ

Bir şarkıyla YouTube’da dinlenme rekoru kıran Fatih Bulut, katıldığı asker uğurlamasında olay çıkardı. Davul zurna eşliğinde askere gidecek olan gençle oyun oynayan Fatih Bulut, birden belindeki silahı çıkartarak havaya 11 el ateş etti. Bulut’un art arda havaya kurşun sıktığını gören bir davetli, şarkıcının kolunda tutarak engel oldu. Bulut, silahın tutukluluk yapmasıyla durdu.