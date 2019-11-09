Fatih Bulut’tan silahla ilgili açıklama geldi

Geride bıraktığımız gün magazin programlarında kendisine yer bulan havaya ateş etme görüntüleri sonrasında gündem olan şarkıcı Fatih Bulut, internet üzerinden gelen şöhreti kaldıramadığı yönünde eleştiriler aldı. Günün ilerleyen saatlerinde menajeri tarafından konuya bir açıklık getirilmeye çalışılırken yapılan; “Fatih'in katıldığı kendi öz yeğeninin asker eğlencesiydi ve Niğde'de katıldı. Normalde böyle bir şey yapmaz ama o anda asker eğlencesi olduğu için böyle bir olayla gündeme geldi. Ben o gün kendisiyle beraber değildim. Onun öz yeğeninin asker eğlencesi, bu durum yeğeni olduğu için normalleşmiyor tabi ki de. Fatih Bulut kendini bilen bir insan. Bu konu çok uzatıldı, uzatılmaya da devam edecek. Biz Fatih'le uzun zamandır turnelerdeyiz. Fatih'in orada ateş ettiği tabanca zaten kuru sıkı. Silah ruhsatlı bir tabanca değil. Orada birinin zorla verdiği bir tabanca. Olayı tasvip etmiyorum.” açıklaması pek de tatmin etmedi.

FATİH BULUT’TAN MESAJ GELDİ

Şarkıcı Bulut, menajerinin açıklamasından birkaç saat sonra Instagram hesabı üzeriden bir paylaşımda bulundu ve silahın kuru sıkı olduğunu ve iddia edildiği gibi kimsenin de kendisine zorla vermediğini belirtirken şu ifadeleri kullandı: