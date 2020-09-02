Fatih Erkoç kimdir? Fatih Erkoç nereli ve kaç yaşında?

FATİH ERKOÇ’UN BİYOGRAFİSİ
Fatih Erkoç, 7 Nisan 1953 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Fatih Erkoç'un babası ud sanatçısı Hasan Erkoç'tur.
MÜZİK KARİYERİ
Sanatçı, henüz üç yaşındayken babasının hediye ettiği keman ve dayısı Hafız Sami'nin hediye ettiği mızıka ile müzik ile tanışan Fatih Erkoç, zengin bir müzik arşivine sahip olan ailede sanatla iç içe bir ortamda yetişmiş özellikle enstrümantal müzik yeteneğini geliştirmeye başlamıştır.
İlköğreniminden sonra İstanbul Belediye Konservatuarı Batı Müziği bölümünde müzik eğitimi alan ve konservatuardaki ilk zamanlarında klasik gitara merak salan Erkoç’a, çok sesli müziğe yatkınlığı nedeniyle hocaları tarafından trombon ve kontrbas verildi. Sonraları piyano, saksafon, trompet, ud ve flütle de tanışan Fatih Erkoç’un müzik yaşamına zamanla pek çok enstrüman eşlik etmeye başladı.
İLK ALBÜMÜ “NİHAYET”
İlk amatör sahne performanslarını genelde caz türü müzik yapan ünlü İstanbul Gelişim Orkestrası’nın bünyesinde sergileyen Erkoç, eğitimini yarıda bırakmak zorunda kaldı. Henüz yirmili yaşlara gelmeden 1971'de İstanbul Gelişim Orkestrası ile birlikte “Nihayet” adlı bir albüme imza atmıştır. 1986 ve 1989 yıllarında Kuşadası Altın Güvercin Şarkı yarışmalarında sırasıyla ‘Yol Verin A dostlar’ ve ‘Sen Ve Ben’ adlı şarkılarıyla iki kez birincilik kazanan Fatih Erkoç, 1988 Haziran ayında “Yol Verin A Dostlar” adlı ilk albümünü müzikseverlerin beğenisine sunmuştur.
TRT YILLARI
6 yıl tromboncu ve solist olarak TRT hafif müzik ve caz orkestrasında yer alan sanatçı, birçok kez Eurovision yarışmasına katılmış, bir süre TRT’de “Yankılar” adlı müzik programını hazırlamıştır. Erkoç yarım bıraktığı konservatuvar eğitimini de bu sıralarda tamamlamıştır.
HER YIL BİR ALBÜM
1990'lı yılların sonlarına kadar hemen her yıl bir albüm çalışması yapan Fatih Erkoç, 2005 yılına kadar çalışmalarına ara verdikten sonra aynı yılın Haziran ayında sözü ve müziği kendine ait 15 yeni şarkıdan oluşan “Beklenen” adlı albümünü çıkardı. 2007 yılında yine Fatih Erkoç'un en sevilen eserlerinden oluşan “Kör Randevu” adlı albümünü yayınladı. Erkoç ardından 2009 yılında caz sanatçısı Kerem Görsev ile birlikte “The Lady From İstanbul”, 2010 yılında “Seher Yeli” ve 2011 yılında da “Yanında Her Kimse” adlı albümlerini müzikseverlerin beğenisine sundu.
EVLİLİKLERİ
Halen müzik çalışmalarına Bursa'da, Fatih Erkoç Müzik Okulu'nda devam eden Fatih Erkoç’un kardeşi Sinan Erkoç da kendisi gibi sanatçıdır. Anne tarafından Karadeniz, baba tarafından ise aslen Burdur'ludur. İlk evliliğini Norveç’te yapan Fatih Erkoç, Mehlika Erkoç ile evlidir.
Albümleri:
Yol Verin A Dostlar, 1988
Ellerim Bomboş, 1992
Penceremden Gökyüzüne, 1994
Sana Deliyim, 1995
Kardelen, 1996
Fatih Erkoç, 1999
Beklenen, 2005
Kör Randevu, 2008
Fatih Erkoç & Kerem Görsev Trio – The Lady From İstanbul, 2010
Seher Yeli, 2011
Yanında Her Kimse, 2012
Babamdan Miras, 2013
Aşk Sadece 2014
Çocuk Şarkıları 2015
True Love, 2016
Ödülleri:
2008 – 35. Altın Kelebek Ödül Töreni – Türk Sanat Müziğine Katkı Özel Ödülü