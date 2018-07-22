Fatih Kısaparmak: “Derinleşen cehalet ve kutuplaşmadan kaygılıyım”

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Türk Halk Müziği sanatçısı Fatih Kısaparmak, Türkiye halkına ve gündemine dair yaptığı tespitleri Posta Gazetesi’ne verdiği röportajında paylaştı.

Uzun bir aradan sonra ilk kez bir gazeteye konuşan Kısaparmak, “Türkiye'de sizi endişelendiren veya üzen şeyler var mı?” sorusuna “Derinleşen cehalet ve kutuplaşmadan kaygılıyım. Barış ve saygı dilinin unutulması da çok tehlikeli. ‘Bunun sorumlusu kim?’ Herkesin az ya da çok vebali var. Halkımız, gizli ajandalı bir kısım medya tarafından denek olarak kullanıldı. Mafyöz ilişkiler parlatıldı. Kumar, uyuşturucu ve silah kullanımı özendirildi. Her türlü ahlâksızlık legalize edilmek istendi. Cüceler yüce, yüceler ise cüce yapılmaya çalışıldı. Siyaset bunu önlemek yerine, durumdan yararlanma yolunu seçti. Eğitim sistemi, üstüne düşen görevleri tam anlamıyla yerine getirmedi. Kapitalizm, kültür emperyalizmine sponsor oldu. Böylelikle toplumun köleleştirilmesi operasyonları ulusal hafıza kaybına yol açtı” diye cevap verdi.

Kısaparmak, neden medyada yer almadığıyla ilgili soruya ise “Bu, bilinçli bir tercih. Hayatımıza özen gösteriyor, dikkatli yaşıyoruz. Ortalıkta fazla görünmeyi ve her taşın altından çıkmayı istemiyoruz. Özel hayat işportacılığı yapılmasını doğru bulmuyoruz. Seçici olmayanın geçici olacağına inanıyoruz” diye karşılık verdi.