Fatih Koyunoğlu kimdir? Fatih Koyunoğlu nereli ve kaç yaşında?

Fatih Koyunoğlu, 1979 doğumludur. İlk oyunculuk deneyimini Kalp Gözü dizisi ile gerçekleştiren Fatih Koyunoğlu hakkında merak edilenler haberimizde... Fatih Koyunoğlu nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar TV8 ekranlarında yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Nuh karakterini canlandıran Fatih Koyunoğlu hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Fatih Koyunoğlu kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

FATİH KOYUNOĞLU KİMDİR?

Fatih Koyunoğlu, 1979 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur. Kameralar karşısına ilk kez 2004 yılında yayınlanan Kalp Gözü adlı dizi ile geçen Fatih Koyunoğlu; Şeytan Ayrıntıda Gizlidir, Dağlar Delisi, Elveda Rumeli, Geniş Zamanlar, Beni Unutma, Balkan Düğünü, Mor Menekşeler, Son Yaz Balkanlar 1912, Beni Böyle Sev, Karakutu ve Yeter. Sinema filmleri ise Süper Film Birden, Plajda, Zaman Makinesi 1973, Kanunsuzlar gibi yapımlarda rol almıştır.

Şimdilerde TV8 ekranlarında yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Nuh karakterine hayat veren Fatih Koyunoğlu, 1.75 metre boyunda ve 71 kilodur.

Fatih Koyunoğlu’nun rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Doğduğun Ev Kaderindir (Nuh) (TV Dizisi)

2017-2018 – İstanbullu Gelin (Akif) (TV Dizisi)

2017 – Yaşamak Güzel Şey (Sinema Filmi)

2017 – Ver Kaç (Reşat) (Sinema Filmi)

2016 – Yeter (Zafer) (TV Dizisi)

2015 – Kara Kutu (TV Dizisi)

2015 – Gaza Gelen Adam (Sinema Filmi)

2015 – 5 Dakkada Değişir Bütün İşler (Avukat Musa) (Sinema Filmi)

2015 – Zaman Makinesi 1973 (Mustafa) (Sinema Filmi)

2014 – Kanunsuzlar (İmam) (Sinema Filmi)

2013-2014 – Beni Böyle Sev (İlyas) (TV Dizisi)

2012 – Son Yaz Balkanlar 1912 (TV Dizisi)

2011 – Mor Menekşeler (Vedat) (TV Dizisi)

2010 – Türkan (Ayhan) (TV Dizisi)

2009 – Balkan Düğünü (TV Dizisi)

2008 – Plajda (Sinema Filmi)

2008 – Beni Unutma (Selahattin) (TV Dizisi)

2007 – Geniş Zamanlar (Recep) (TV Dizisi)

2007 – Elveda Rumeli (Komutan) (TV Dizisi)

2007 – Dağlar Delisi (İlbey) (TV Dizisi)

2005 – 2 Süper Film Birden (Sinema Filmi)

2004 – Şeytan Ayrıntıda Gizlidir (Ekrem) (TV Dizisi)

2004 – Kalp Gözü (TV Dizisi)

2004 – Kalp Gözü (TV Dizisi)