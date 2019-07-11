Fatih Özkan kimdir? Fatih Özkan nereli ve kaç yaşında?

Fatih Özkan, 1982 doğumludur. İlk oyunculuk deneyimini Arka Sokaklar dizisi ile yaşayan Fatih Özkan hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Fatih Özkan nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar FOX TV ekranlarında yayınlanan Her Yerde Sen dizisinde Ferruh Özerdim karakterini canlandıran Fatih Özkan hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Fatih Özkan kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

FATİH ÖZKAN KİMDİR?

Fatih Özkan, 1 Aralık 1982 yılında Eskişehir’de dünyaya gelmiştir. Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji bölümünden mezundur. Bu eğitimin yanı sıra psikoloji yandalı üzerine de eğitim almıştır. Zeliha Berksoy, Vahide Perçin, Altan Gördüm, Uğur Demirpehlivan ve Işın Feyman gibi isimlerden oyunculuk dersleri almıştır.

İlk oyunculuk deneyimini Arka Sokaklar dizisi ile yaşayan Fatih Özkan, Başrolde Aşk, Deliha, 91.1, Deli İşi, Görümce ve Deliha 2 gibi yapımlarda yer almıştır.

Fatih Özkan, şimdilerde FOX TV ekranlarında yayınlanan Her Yerde Sen dizisinde Ferruh karakterine hayat vermektedir. Fatih Özkan, 1.76 metre boyunda, 70 kilo ve Yay burcudur.

Fatih Özkan'ın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Her Yerde Sen (Ferruh Özerdim) (TV Dizisi)

2018 – Deliha 2 (Falcı) (Sinema Filmi)

2016 – Görümce (Fazıl) (Sinema Fimi)

2015 – Deli İşi (TV Programı)

2015 – 91.1 (İmam) (Sinema Filmi)

2014 – Deliha (Falcı) (Sinema Filmi)

2011 – Seni Bana Yazmışlar (TV Dizisi)

2011 – Baş Rolde Aşk (TV Dizisi)

2006 – Arka Sokaklar (TV Dizisi)