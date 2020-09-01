Fatih Öztürk’ten yeni açıklama: Günahı olmayan insanlara…

Galatasaray’ın Kasımpaşa’dan transfer ettiği kaleci Fatih Öztürk, cumartesi gecesi bir kadınla görüntülenmiş ve yaşananlar sonrasında görüntü almak isteyen basın mensuplarını tehdit etmişti. Öztürk, boşanma arefesinde olan bir kadınla görüntülendiğine dair yapılan haberlere sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Profesyonel kariyerini Galatasaray’da sürdürecek olan kaleci Fatih Öztürk, cumartesi akşam bir mekan çıkışı aracının içinde bir kadınla görüntülenmiş ve tabirci caizse ortalık karışmıştı. Öztürk’ün yanındaki kadının onun boşanma arefesinde olan eski sevgilisi olduğu yazılıp çizildi.

Görüntülenme anında çok sert tepkiler veren ve muhabirleri tehdit eden Fatih Öztürk, hakkında çıkan haberlerin ve yorumların artması üzerine sosyal medya hesabından bir basın açıklaması yapma gereği duydu ve şunları paylaştı:

“Ailem ve arkadaşlarımla yenen bir akşam yemeğiydi sadece. Hiçbir günahı olmayan insanlara iftira atıldı, mağdur edildi. Özel hayata müdahale, çıkmayan bir çamur haline getirildi. Allah’tan başkasına hesap verecek değiliz ama evli ve evladı olan bir kadını, ailesini lütfen ama lütfen rahat bırakın. Bunları hak edecek hiçbir şey yaşanmadı.”