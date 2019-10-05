Fatih Portakal ‘Kovuldu’ iddialarına cevap verdi

FOX TV Ana Haber Spikeri Fatih Portakal hakkında sosyal medyan çıkan ‘Kovuldu’ iddialarına Fatih Portal, bir gönderi paylaşarak açıklama yaptı.

BAŞKA BİR SPİKER HABERLERİ SUNDU



Fox TV Ana Haber Bülteni’nin sunucusu Fatih Portakal, dün akşam ekranlardaki yerini alamadı. Portakal’ın yerine başka bir spiker bülteni sunarken, Türkiye’nin en çok izlenen ana haber bülteni spikerinin dün akşam neden ekranlardaki yerini almadığı büyük merak konusu oldu. Hatta Portakal için “Kovuldu” iddiaları ortaya atıldı.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN ÇIKAN İDDİALARA YANIT VERDİ



Fatih Portakal o iddialara sosyal medya hesabından cevap vererek, “Merhaba… Sıkıntı yok, pazartesi ekrandayım. Aslında kabahat bende, dün akşamdan “yokum” diye duyurmalıydım. Benden kurtulmak o kadar kolay değil.” ifadelerini kullandı.

