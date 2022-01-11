Fatih Terim Galatasaray’dan ayrıldı, kızlarından peş peşe paylaşımlar geldi

Teknik direktör Fatih Terim'in Galatasaray ile yollarının ayrılmasının ardından kızları Merve ve Buse Terim'den paylaşımlar gecikmedi. Merve Terim babası için "Yüzündeki çizgilerinle, saçındaki beyazlarla, benim için eskisinden daha güzelsin" derken Buse Terim de peş peşe aile pozlarını yayınladı.

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Galatasaray’ın teknik direktörü Fatih Terim, dün sabah saatlerinde Galatasaray ile yollarını ayırmıştı. Ayrılığın ardından Merve Terim ve Buse Terim’den paylaşımlar geldi.

“BENİM İÇİN ESKİSİNDEN DAHA GÜZELSİN”

Aralık 2017’de sarı-kırmızılıların başına 4. kez gelen Terim, bu süre zarfında 176 maça çıkarken 97 galibiyet, 35 beraberlik, 44 mağlubiyet aldı. Fatih Terim’in kızı Merve Terim, duygusal bir paylaşım yaptı.

Merve Terim, babası Fatih Terim ve oğlu Yaman’ın fotoğrafını sosyal medya hesaplarından yayınlayarak “Yüzündeki çizgilerinle, saçındaki beyazlarla, benim için eskisinden daha güzelsin” dedi.

Terim’in diğer kızı Buse Terim de herhangi bir açıklama yazmadan peş peşe babası ve kızlarıyla olan aile pozlarını paylaştı.

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