Fatih Terim’i çıldırtacak dansözlü parti!

Galatasaraylı futbolcuların dansözlerle eğlendiği görüntülerin ortaya çıkması büyük yankı uyandırdı. Derbide “Oğlum ameliyat oldu” diyerek forma giymeyen Donk’un dansözlerle dans etmesi de dikkatlerden kaçmadı.

Derbide, Beşiktaş’a karşı kötü bir performans sergileyen futbolcuların maç sonrası partiye katılması başka Fatih Terim olmak üzere taraftarları da bir hayli kızdırdı. Sosyal medyaya düşen görüntülerde Babel, Donk ve Lemina’nın bir doğum günü partisine katıldığı ve dansöz oynattığı görülüyor. Ligde ve Avrupa arenasında alınan kötü sonuçların ardından ortaya çıkan bu görüntülerin özellikle sosyal medyada Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’i çok kızdırdığı yönünde onlarca yorum yapıldı.



GECEDE BULUNAN ELİF ÇELİK’TEN İLGİNÇ AÇIKLAMA

Doğum günü partisine katılan isimlerden Elif Çelik, sessizliğini bozdu ve Twitter hesabından, “Dün gece İstanbul'daki bir eğlence mekanında bir arkadaşımın doğum günü için toplandık.

Davetliler arasında sonradan futbolcu olduğunu öğrendiğim kişiler de vardı. Hep birlikte eğlendikten sonra evlere dağıldık” şeklinde ifadeler kullandı.