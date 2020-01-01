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Fatih Ürek: ‘2020’nin ilk selfiesi Tarkan’dan geldi’
Fatih Ürek: ‘2020’nin ilk selfiesi Tarkan’dan geldi’
Şarkıcı Fatih Ürek, sosyal medya hesabı üzerinden Megastar Tarkan'la çekilmiş bir selfiesini paylaştı ve duygularını dile getirdi.
Magazin 1 Ocak 2020 - 08:54

Şarkıcılık yanında sunuculuk da yapan Fatih Ürek, 2020 yılını Tarkan’la karşılayan isimlerden oldu. Megastar’ı izleyen ve onunla bir araya gelmişken bu anı ölümsüzleştirmeyi de unutmayan Fatih Ürek, Instagram hesabı üzerinden birlikte görüldükleri bir selfielerini paylaştı.

Ürek kısa sürede çok sayıda beğeni alan karelerine: “2020’nin ilk selfiesi sevgili Tarkan’dan geldi. Kocaman yüreği ve eskimeyen dostluğuyla gönülleri fehtetti seni seviyorum Tarkan” notunu düştü.

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