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Fatih Ürek beş ay sonra sahne aldı
Fatih Ürek beş ay sonra sahne aldı
Fatih Ürek, önceki akşam İzmir'in Alaçatı ilçesinde bulunan Cahide isimli mekanda sahne aldı. Ürek, sahne performansıyla izleyiciyi coşturdu.
Magazin 27 Temmuz 2020 - 10:26

Corona virüsü pandemisi nedeniyle  beş ay sonra sahneye çıkan Fatih Ürek, seyircilerini çok özlediğini söyleyip tek tek masaları gezerek misafirlerle fotoğraf çekindi. Huysuz Virjin Sahnesi’nde olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Ürek mekan işletmesine, Seyfi Dursunoğlu'na gösterdikleri vefadan ötürü tebrik etti.
Pop ve Türk Sanat Müziği'ne kadar geniş bir şarkı repertuvarıyla misafirlerini eğlendiren Fatih Ürek, ‘Çile' şarkısını söylediği anlarda Bülent Ersoy taklidi yapmayı da ihmal etmedi.