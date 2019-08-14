Fatih Ürek: Şu an köy araştırıyorum

Son dönemin popüler şarkısı ‘Felaket'i yorumlayan Ürek, ‘Nasıl beğendiniz mi?” diye seyirciye sorunca büyük alkış aldı. Sahne sonrası muhabirlerin sorularını yanıtlayan Ürek, konserden konsere koştuğunu belirtti. Tatile fırsat ayıramadığını söyleyen Ürek, “Şu an köy araştırıyorum. Kimsenin bilmediği bir köye gideceğim ve orada kafamı dinleyeceğim. Sadece ağaçlar, kuşlar, böcekler onları izleyeceğim” diye konuştu. Ürek, köy hayatına yerleşen ünlülerin hatırlatılması üzerine “Benim de hayalim köye yerleşmek” dedi.

ESKİDEN NEFRET EDERDİM

Rap müziğinin yükselişini değerlendiren Fatih Ürek, “Dünyada trend bu ve bu çocukları çok başarılı buluyorum. Eskiden nefret ederdim. Bu insanları dinleyenlerin gittiği yerlere gittim, araştırdım. ‘Acaba nasıl bir ilgi alıyorlar‘ diye. Kendilerini kaybediyorlar. Demek ki başarılı bir şey. Şu an bildiğim Ben Fero, var. Reynmen var. Ezhel var. Norm Ender var. Mekânın sahibi bu buydu, Çok başarılı buluyorum. Hatta okuyabilirim de” diye konuştu.

HADİSE’Yİ BOMBALADI

Fatih Ürek. Harbiye Açıkhava'da konser veren Hadise'nin “Mekânın sahibi geri geldi” sözlerinden sonra başlayan ‘Mekânın sahibi kimdir” tartışmalarına yanıt verdi. Fatih Ürek, “Hiç öyle bir şey olamaz. Mekânın gerçek sahibi Sezen Aksu'dur. Ajda Pekkan'dır. Hadise’nin bunu espri olsun diye söylediğini düşünüyorum. Zeki kızdır. Bunu söylemez. Rapten aklına geldi söyledi sanırım” diye konuştu. Hadise'nin sahnede giydiği kıyafet ile Jennifer Lopez'i taklit ettiği iddialarıyla ilgili konuşan Ürek, “Hoşluk yapmış ama feyk olmuş. Fakat yakışmış kıza. Jennifer Lopez röportajında ‘Ben haftanın 4-5 günü spor yapıyorum. Sağlıklı besleniyorum” demiş. Hadise'ciğim sen iki danstan sonra bayağı yoruldun. Demet Akalın ise kendini kaldırmıyor. Konser öncesi içli köftelerini yedi. Kurabiyeleri yedi. Sahneye çıktı karnı şişmiş. O şarkılarına bakıyor. Türkiye'de sahneye hazırlanıp, kendini feda eden, ismi için yaşayan bir tek insan var. Ajda Pekkan. Buna birebir şahidim” dedi.