Şarkıcı Fatih Ürek son paylaşımıyla şaşırttı. Seda Sayan ile olan tatil fotoğrafını paylaşan Fatih Ürek'in filtreyi fazla kaçırması dikkat çekti.

Gelinim Mutfakta isimli programda uzun süredir sunuculuk yapan Fatih Ürek, şu sıralar tatilin tadını çıkarıyor. Dostlarıyla olan tatil fotoğraflarını sık sık sosyal medya hesabından paylaşan tecrübeli sunucu son olarak yakın dostu Seda Sayan’la bir fotoğraf paylaştı.

Ürek’in “Çok özlemişim canım benim” notuyla paylaştığı fotoğrafı gören sosyla medya kullanıcıları paylaşıma bir kez daha bakma ihtiyacı hissetti. Fatih Ürek’in kullandığı filtreyi gören bazı takipçileri bu kareyle ilgili olarak “Fatih Ürek’in Seda Sayan filtresi” şeklinde yorumlarda bulundu.