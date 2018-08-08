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Fatma, arkadaşlarını sevgilisinin mekanında ağırladı
Fatma, arkadaşlarını sevgilisinin mekanında ağırladı
Oyuncu Fatma Toptaş, yakın dostları Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel çiftini sevgilisinin mekanında ağırladı.
Mustafa KIZGINYÜREK
Magazin 8 Ağustos 2018 - 08:01

Etiler’de bir araya gelen ünlü oyuncular mekan çıkışı  birlikte poz verdi. Habercilerin sorularına da yanıt veren Serkan Çayoğlu, “Tatil güzel geçti. Özge ile yeni İstanbul’a döndük, artık iş zamanı şu an gelen projeleri değerlendiriyoruz” diye konuştu.

AYNI PROJE OLMAZ

“Kiraz Mevsimi” dizinde birlikte kamera karşısına geçen Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu’na ‘Tekrar aynı projede yer alır mısınız?’ sorusu soruldu. Özge Gürel “Aynı proje olmaz. Biz Serkan ile çok güzel bir dizi yaptık, şu an için uzun bir süre aynı proje de yer almak istemiyoruz, daha önümüzde çok uzun zamanlar var. Bir süre sonra belki olabilir” diye yanıt verdi.

Son güncelleme: 11:20 - 08.08.2018
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