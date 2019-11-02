Fatma Girik, Bodrum’a dönüyor

Geçtiğimiz günlerde yürüteç ile görüntülenen Yeşilçam'ın usta ismi Fatma Girik, sağlığının iyi olduğunu belirterek, Bodrum'a döneceğini açıkladı.

Usta oyuncu Fatma Girik önceki gün Nişantaşı'nda alışveriş yaparken objektiflere yansıdı. Girik, yarın Bodrum’a uçacağını ve sağlığının gayet iyi olduğunu belirtti.

76 yaşındaki usta oyuncu Fatma Girik, geçtiğimiz günlerde yürüteç ile görüntülenmiş ve bu görüntü çok konuşulmuştu. Yürüteçlerinden kurtulan Girik “Çok iyiyim şükürler olsun, dişçi randevum vardı. Oradan çıktım şimdi eve gidiyorum. Yarın sabah da biliyorsun Bodrum'da yaşıyorum oraya gideceğim” dedi.

Gazeteciler ile vedalaşan Fatma Girik yanındaki insanların yardımı ile evinin yolunu tuttu. Usta oyuncunun neşeli halleri ise dikkatlerden kaçmadı.