Fatma Girik hayat arkadaşına kavuştu

Pazartesi günü İstanbul'da yaşamını yitiren Yeşilçam'ın usta ismi Fatma Girik bugün Bodrum'da hayat arkadaşı Memduh Ün'ün yanında toprağa verildi. Girik'in ölümü, annesi Münevver Girik’e söylenemedi...

Yaşar ANTER

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79 yaşında yaşamını yitiren Türk sinemasının efsane ismi Fatma Girik için dün İstanbul’da törenler düzenlendi. Girik'in cenazesi bugün de Bodrum Belediye Meydanı’ndaki Adliye Camii'ne getirildi.

Türk bayrağına sarılı üzeri kırmızı karanfillerle süslenen Girik’in cenaze törenine manevi kızı ve yeğeni Ahu Turanlı, erkek kardeşi Günay Girik, ablası Müesser Girik, yardımcısı Dursine Yılmaz, aile dostu Filiz Kalkavan, Muğla Valisi Orhan Tavlı, CHP Muğla Milletvekilleri Süleyman Girgin, Mürsel Alban, Suat Özcan, Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı CH’'li Osman Gürün Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile binlerce kişi katıldı.

Belediye Meydanı’na ‘Sonsuza Kadar Kalbimizdesin’ pankartı asıldı.

“ALKIŞLARLA UĞURLUYORUZ”

Bodrum Şehir Tiyatrosu oyuncularından sanatçı Mihriban Er, SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada “Fatma Girik ile çalışma şansı bulan ender sanatçılardanım. Bir daha Fatma Girik gibi toplumsal olaylara duyarlı, çağdaş, Cumhuriyet kadını bir sanatçı çok zor gelir. Bize her zaman doğru yolu, çağdaş Cumhuriyet ilkelerini öğretti, gösterdi ve örnek bir sanatçı oldu. Türkiye gerçek bir sanat değerini kaybetti, o nedenle bugün alkışlarla uğurluyoruz” dedi.

EVİNİN ÖNÜNE GETİRİLDİ ANNESİNE ÖLDÜĞÜ SÖYLENEMEDİ

Cenaze namazının ardından Fatma Girik binlerce kişinin yoğun alkışları arasında yaşadığı Torba Mahallesi'ndeki evine uğurlandı. Torba'daki evinin önüne getirilen Fatma Girik için dualar okundu.

Evde hasta yatağında olan annesi Münevver Girik'e Fatma Girik'in öldüğünü söyleyemediklerini belirten yardımcısı Dursine Yılmaz “Annesi hâlâ öldüğünü bilmiyor, kalabalık olduğunu hissetti eve ziyaretçiler geldi dedik, bu acıya nasıl katlanabileceğini düşünemiyoruz, şu anda hepimiz çok kötüyüz, büyük acı ve üzüntü içerisindeyiz” diye konuştu.

56 YILLIK HAYAT ARKADAŞININ YANINA GÖMÜLDÜ

Fatma Girik evinde okunan duaların ardından Torba Mezarlığı’na getirilerek 15 Ekim 2015 tarihinde yaşamını yitiren yapımcı ve 56 yıllık hayat arkadaşı Memduh Ün’ün yanında toprağa verildi.

Bu sırada manevi kızı Ahu Turanlı, yardımcıları ve ablası Müesser Girik'in gözyaşları sel oldu.

Fatma Girik'in mezarı karanfiller ve kırmızı güllerle donatıldı. Ablası ve manevi kızı mezara testi ile su döktü.

Kardeşi Günay Girik ise “Ablam Bodrum ve Torba Mahallesi tutkunuydu, Bodrum’u çok seviyordu. En güzel günleri burada geçti, sevdiği kentte, sevdiği mahallede sevdikleri ile son yolculuğuna uğurlandı. Ablamı tanımayanların bile sevdiğini düşünüyorum. Hem ablam hem yoldaşımdı. 56 yıllık hayatımda annemden daha çok ablamla zaman geçirdim. Kendisinin 5-6 yıldır beyin rahatsızlığı vardı. Hastalığına rağmen neşesi yerindeydi. Konuşuyorduk, birlikte zaman geçiriyorduk. Corona virüsü belasının pençesine düştü ve 2-3 gün içerisinde ablamı kaybettik” dedi.

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