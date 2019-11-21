Fatma Girik: “Kendimi iyi hissedersem projelerde yer alırım”

Diş tedavisi için gittiği tedavi sonrasında rahatsızlığı artan ve yürüme güçlüğü çektiği için İstanbul ve Ankara'da tedavi olan Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Fatma Girik, iyileşir iyileşmez soluğu Bodrum'da bulunan evinde almıştı. Bodrum'un Torba Mahallesi’nde yaşayan usta oyuncu geçtiğimiz gün Bodrum'da marinada bulunan bir mekanda objektiflere takıldı.

“FİZİK TEDAVİ GÖRÜYORUM”

Kardeşi Günay Girik, kardeşinin eşi Aysun Girik, yakın dostları Deniz Kalkavan ve Filiz Kalkavan ile Bodrum turu atmaya çıkan Fatma Girik, gazetecilerin sorularını yanıtlayarak sağlık durumunun iyi olduğunu, yürümekte güçlük çektiği için fizik tedavi gördüğünü açıkladı. Girik, “Yürümekte biraz zorluk çekiyorum ama ameliyat falan olmadım fizik tedavi gördüm. Şimdi de fizik tedavici eve geliyor. Günlük tedavimize devam ediyorum” dedi.

“SEÇİÇİ DAVRANDIKLARI İÇİN GÜZEL FİLM VE DİZİLER OLUYOR”



“Türk filmlerinin ve dizilerinin geldiği noktayı beğeniyor musunuz?” sorusunu yanıtlayan Girik, “Profesyonel oyuncular var, seçici davrandıkları için güzel flim ve diziler ortaya çıkıyor. Profesyoneller seçici oluyor oynayacağı diziyi, filmi biliyor. Her yerde var abur cuburcular” şeklinde konuştu.

“İZLEDİĞİM DİZİ İSMİNİ SÖYLERSEM AYIP OLUR”

En çok sevdiği dizinin ismini söylemeyen ünlü oyuncu, “Şu anda hasta olduğum için çok ağlamalı, sızlamalı, vurdulu ve kırdılı filmler izlemiyorum. İzlediğim diziler var ama söylenmez. Söylersek ayıp olur, öteki dizidekiler kırılır. Herkes kendi gönlünden geçeni yapıyor ve sinemaya aktarıyor. Şimdi ben nasıl diyeyim o kötü bu kötü diye. Onu beğendim bunu beğenmedim diyemem öyle bir şey olmaz. Beğendiğim sevinir, beğenmediğim kırılır o yüzden olmaz söylemem. Genç insanları özellikle kırmak istemem. Kendimi iyi hissetmediğim için bir projede yer almıyorum. Ama iyileşirsem neden olmasın?” ifadelerini kullandı.