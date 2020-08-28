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Fatma Girik: Ölmedim, gayet iyiyim, sağlıklıyım
Fatma Girik: Ölmedim, gayet iyiyim, sağlıklıyım
Türk sinemasının usta isimlerinden olan Fatma Girik (79) sosyal medyada yayılan hayatını kaybettiğine yönelik iddiaları yalanlayarak "İnanmasınlar, gayet iyiyim, sağlıklıyım" dedi.
Magazin 28 Ağustos 2020 - 18:56

Kanlı Nigar, Postacı, Nefret, Yaşam Kavgası gibi çok sayıda filmde rol alan ve Yeşilçam’ın usta isimlerinden Fatma Girik hakkında hayatını kaybetti iddiaları ortaya atıldı.

“GAYET İYİYİM SAĞLIKLIYIM”

Hakkındaki ‘öldü’ iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirten Girik, “İnanmasınlar, gayet iyiyim, sağlıklıyım” dedi.

“BÖYLE HABERLERİ NASIL YAPIYORLAR?”

Hayatını kaybettiğine yönelik haberlerin kendisini üzdüğünü belirten Girik, şu ifadeleri kullandı:

* Böyle haberleri nasıl yapıyorlar? Sağlıklıyım. Kedilerimle, köpeklerimle çok mutluyum.

* Annem, kardeşim yanımda. Pandemi sürecinde kitap okuyorum. Film izliyorum. DHA

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