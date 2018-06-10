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Fatma Girik, Talat Bulut’u savundu
Fatma Girik, Talat Bulut’u savundu
“Yasak Elma” dizisinin setinde, set çalışanı Özge Ş.’nin dizinin başrol oyuncularından Talat Bulut tarafından cinsel tacize uğradığını ifade etmişti. Yaşanan bu olayın ardından usta oyuncu Fatma Girik, Talat Bulut'u savundu.
Magazin 10 Haziran 2018 - 10:05

FOX’ta yayınlanan ‘Yasak Elma’ isimli dizide rol alan Talat Bulut’u sette çalışan bir görevli kendini taciz ettiğini iddia ederek Bulut, hakkında şikayetçi oldu. Ortaya çıkan bu iddiaların ardından Yeşilçam’ın efsane isimlerinde Fatma Girik, oyuncu Talat Bulut’u savundu. Girik: ”Çok severim. Doğru düzgün bir aile babasıdır. Kalıbımı basarım ki, böyle bir şey imkansız. Niye herkes çıkıp zamanında “taciz edildim” dememiş! Korkmuşlar mı Talat’tan? Çünkü yalan” ifadelerini kullandı.

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Son güncelleme: 10:14 - 10.06.2018
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