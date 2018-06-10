Fatma Girik, Talat Bulut’u savundu

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

FOX’ta yayınlanan ‘Yasak Elma’ isimli dizide rol alan Talat Bulut’u sette çalışan bir görevli kendini taciz ettiğini iddia ederek Bulut, hakkında şikayetçi oldu. Ortaya çıkan bu iddiaların ardından Yeşilçam’ın efsane isimlerinde Fatma Girik, oyuncu Talat Bulut’u savundu. Girik: ”Çok severim. Doğru düzgün bir aile babasıdır. Kalıbımı basarım ki, böyle bir şey imkansız. Niye herkes çıkıp zamanında “taciz edildim” dememiş! Korkmuşlar mı Talat’tan? Çünkü yalan” ifadelerini kullandı.





