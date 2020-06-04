Fatma Girik’e müjdeli haber

Geçirdiği kalça ameliyatı sonrası Bodrum'daki evinde yaşamını sürdüren usta oyuncu Fatma Girik, corona virüsü nedeniyle evine misafir almıyor, dışarı çıkmıyordu. Normalleşme sürecinde rahat bir nefes alan Fatma Girik'in ilk ziyaretçileri Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün sosyal mesafeye uygun maskeleri takılı bir şekilde Girik'i ziyaret etti.

DOKTOR BAŞKANDAN TAVSİYE

Oldukça iyi görünen ve yürümesi düzelen Girik'in ortopedi doktoru olan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün tahlillerini teker teker kontrol etti. Röntgenlerine bakan Gürün, usta sanatçının yürümesinin daha da düzelmesi için tavsiyelerde bulundu.

“DURUMU ÇOK İYİ”

Fatma Girik'in hastane raporlarını inceleyen Muğla Büyükşehir Başkanı Osman Gürün ise Girik'in sağlık durumu ile ilgili bilgi verdi. Gürün, Fatma Girik'in yaz sonuna kadar tamamen iyileşebileceğini söyleyerek “Ben bir ortopedist olarak yaşını da göz önüne aldığımda biraz daha bitkin görebileceğimi düşünmüştüm. Gerçekten durumu çok iyi ve gelecekle ilgili umut taşıdığını gördüm. Onun hayatı da hep bir mücadele ile geçti. Sanatsal faaliyetleri de bu ülke için çok önemliydi. Bizim gençlik yıllarımızda kadınlarımız, kızlarımız örnek alırdı. Kırık olan bölgenin filmini göremedim ama bir kalça protezi ve kemik kırığı var. İkisi de arka arkaya olduğu için ikisine de müdahale edilmiş. Havalarında düzelmesiyle basma, yük verme ve hareket etme konusunda fizyoterapi de alıyor. Zaten her durumu takip ediliyor. Ben yaz sonuna kadar önemli ve farklı bir durum olmadığı takdirde aramızda görebileceğimizi düşünüyorum” dedi.(İHA)