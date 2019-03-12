Fatma Girik’i hastanede ziyaret ettiler

Kısa aralıklarla geçirdiği talihsiz kazalar sonrasında hastaneye kaldırılan Fatma Girik son olarak bu düşmelerin sık tekrarlanması yüzünden ameliyat olmuştu. Hastanede yattığı süre zarfında sevenleri tarafından ziyaret edilen Fatma Girik’i belki de en mutlu eden ziyaretlerden biri Yeşilçam’da birlikte rol aldığı dostlarının onu yalnız bırakmaması oldu.

Türk sinemasının dört yapraklı yoncası olarak bilinen ekipten Filiz Akın ve Türkan Şoray arkadaşları Fatma Girik’i ziyaret etti ve bu özel anı bir fotoğrafla ölümsüzleştirmeyi unutmadılar. Fotoğrafı sosyal medyada gören takipçileri ise Hülya Koçyiğit’e gönderme yaparak ‘Dört yapraklı yoncanın yapraklarından biri eksik’ yazdı.