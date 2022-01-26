Fatma Girik’in cenaze programı belli oldu

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede pazartesi günü Covid-19'a bağlı viral enfeksiyon ve çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybeden Fatma Girik'in cenaze programı belli oldu.

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Aile yakını Ahmet Hamdi Gürbüz, Türk sinemasının efsane isimlerinden Fatma Girik için yapılacak cenaze töreni ile ilgili basın mensuplarına bilgi verdi.

Buna göre, yarın saat 10.00’da Şişli Belediyesi’nde yapılan vedalaşmanın ardından 11.00’da Cemal Reşit Rey Salonu’nda anma töreni yapılacak.

Öğle namazının ardından Teşvikiye Camii’nde cenaze töreni düzenlenecek.

Girik’in cenazesi Bodrum’da hayat arkadaşı Memduh Ün’ün yanına defnedilecek.

Girik için salı günü yapılacak cenaze programı, İstanbul’daki hava muhalefeti sebebiyle ertelenmişti. (DHA)

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