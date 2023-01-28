Fatma Girik’in evi müze olacak

Türk sinemasının efsane ismi Fatma Girik’in ömrünün son otuz yılını geçirdiği Muğla’nın Bodrum ilçesindeki evi müze olacak. Bugün mezarı başında anılan Fatma Girik’in kardeşi Günay Girik “Ona duyulan sevgi ve saygının gereği ömrünün en güzel günlerini geçirdiği evinin müze haline getirilmesi için tüm mirasçı haklarımdan vazgeçmeye hazırım” dedi.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Torba Mahallesi'ndeki villasında yaşarken 24 Ocak 2022 tarihinde yaşamını yitiren olumsuz hava koşulları nedeniyle cenazesi 28 Ocak 2022 tarihinde yaşadığı Torba Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verilen Yeşilçam'ın efsane ismi Fatma Girik bugün mezarı başında anıldı.

SAĞANAK YAĞIŞ ALTINDA ANMA TÖRENİ YAPILDI

Sağanak yağış altında yapılan anma törenine Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Aras, CHP İlçe Başkanı Başar Bıyıklı, sanatçının kardeşi Günay Girik, oğlu Günay Girik ve sanatçının Torba'da yaşayan dostları katıldı.

“FATMA GİRİK'İN ADINI TAŞIMAK ÇOK ZOR”

Adı Torba'daki bir çocuk parkına verilen Fatma Girik'in Atatürk Caddesi'nde denize sıfır villasının Müze olmasını istediğini belirten Günay Girik, “56 yaşındayım ve 42 yılımı ablam ile birlikte geçirdim. O benim annem gibiydi. Nikahımı o kıydı. Ondan sonra 5 yıl ben meclis üyeliği yaptım. Birlikte filmler çevirdik, birlikte siyaset yaptık. Atatürk'ün çizdiği çağdaş laik ve modern çizgisinden asla ayrılmadı, bizleri de öyle yetiştirdi. Fatma Girik'in kardeşi olarak büyük bir sorumluluk aldığımın farkındayım. Bu nedenle onun adını yaşatmak, çok sevdiği Bodrum ve Bodrumlularla birlikte anılmasını sağlamak istiyorum. Sonunda istediği en güzel yeri Memduh ağabeyin yanında yerine aldı. Hepimiz bir gün mutlaka aynı yerde buluşacağız. Bir insanın ablasının bu kadar sevilmesi gerçekten çok önemli ve değerli. Onun adını soyadını taşımak kolay değil” dedi.

“TÜM HAKLARIMDAN VAZGEÇİYORUM YAŞADIĞI EV MÜZE OLSUN”

Günay Girik; Fatma Girik, Zeki Müren, Bedri Koraman gibi birçok değerli isimlerin kent ile özdeşleştiğini belirterek “Ben ablamın en güzel yıllarını geçirdiği evin Fatma Girik Müzesi olması yönünde karar aldım. Bu yöndeki tüm miras ve haklarımdan vazgeçeceğim. Onun adının evinde bulunan ödülleri, fotoğrafları, anıları, kitapları, filmleri ile birlikte Torba'da bir müzede yaşatılması için ne gerekiyorsa yapacağım. Tabii şu anda miras davamız devam ediyor. Sonuçlanmasını beklemek durumundayız” diye konuştu.

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