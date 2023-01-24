Fatma Girik’in kardeşi: İnsanların vefasızlığı beni üzdü

Bodrum'da Günay Girik ölüm yıl dönümünde ablası, Yeşilçam'ın usta ismi Fatma Girik'in mezarını ziyaret etti. Vefasızlık nedeniyle üzgün olduğunu belirten Girik, "Keşke mezarının başında anılsaydı ablam" dedi.

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İstanbul’da 24 Ocak 2022’de tedavi gördüğü hastanede Covid-19’a bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden usta oyuncu Fatma Girik’in cenazesi 28 Ocak’ta Bodrum’daki Torba Mezarlığı’nda hayat arkadaşı Memduh Ün’ün yanına defnedildi. Kardeşi Günay Girik ile komşusu Muzaffer Ilıcak, ölüm yıl dönümünde Fatma Girik’in mezarını ziyaret etti.

“KEŞKE MEZARI BAŞINDA ANILSAYDI”

Ablası Fatma Girik’in mezarı başından anma yapılmaması nedeniyle üzgün olduğunu belirten Günay Girik, şöyle konuştu:

“Sayısını hatırlamadığım kadar çok filmi var. Yaşım 56 ve 44 senem ablam ile geçti. 12 yaşındayken ilk filmimiz ‘Gülsüm Ana’yı beraber çektik, oğlu rolündeydim. Annemi ablam kadar görmedim. Babam da küçük yaştayken öldü. Onun yokluğu benim için çok büyük bir eksiklik. İki çocuğum var, kızımın adı Fatma Girik, oğlum ise Günay Girik. Ablamın yokluğunu çok hissediyorum.”

“Burada insanların vefasızlığı da beni üzdü. İstanbul’da anma töreni düzenlenmiş. Fakat burada mezarı başında bir anma yapılsaydı, daha iyi olurdu. Bodrum ve Torba, Zeki Müren’den sonra Fatma Girik ile anılır. Keşke mezarının başında anılsaydı, ablam daha fazla mutlu olurdu” dedi. (DHA)

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