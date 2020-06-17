Fatma Girik’in köpeği Nazlı’ya araba çarptı, hayatını kaybetti

Ablası Münevver Girik ve üç köpeği ile yaşayan sinema sanatçısı Fatma Girik’in Nazlı isimli köpeğine evinin bulunduğu sokakta araba çarptı. Girik, 2015 yılında vefat eden eşi Memduh Ün'ün yadigarı olan Nazlı'nın ölümünden büyük üzüntü duyduğunu dile getirdi...

Türk sinemasının duayen ismi Fatma Girik’in köpeği Nazlı’ya araba çarptı. Evinin bulunduğu sokakta, bakıcısı ile yürüyüş yaparken bir otomobilin çarpması sonucu yol kenarına savrulan Golden Retriwer cinsi köpek, hemen veterinere götürüldü ve ilk müdahale yapıldı. Ne var ki üç gün süren tedavi sonucunda Nazlı hayatını kaybetti. Haydut, Lülü ve Nazlı isimli köpekleri ile birlikte evinde yaşayan ve geçirdiği iki operasyon sonrasında kalça protezi nedeniyle yürümekte güçlük çeken Fatma Girik 13 yaşındaki köpeğinin ölümünden büyük üzüntü duyduğunu söyledi.

“NAZLI BANA MEMDUH’UMUN YADİGARIYDI’

Fatma Girik Sözcü'ye yaptığı açıklamada “Nazlı köpeğim bana 56 yıllık hayat arkadaşımın Memduh’umun yadigarıydı. Memduh bey yavruyken evimize getirmişti. Yaklaşık 7 yıl hep birlikte yaşadık. O nedenle Nazlı'nın benim hayatımda büyük yeri vardı. Gerçi yaşlanmış yürümekte zorluk çekiyordu ama yine de onun sesini duymak onunla olmak bana güç veriyordu” dedi.