Fatma Girik’in mirasında kavga kızıştı

Ocak ayında yaşamını yitiren Türk sinemasının efsane ismi Fatma Girik’in mirasını bıraktığı yeğeni Fatma Ahu Turanlı ile ablası Müesser Girik’in avukatları bugün açıklama yaptı. Avukat Sabit Emekdar “Fatma Girik vasiyetnamesini hazırlandığında akli dengesi de fiziki dengesi de yerindeydi. Fatma Girik kardeşi Günay Girik’i bilerek ve isteyerek mirasından mahrum bıraktı” diye konuştu.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Torba Mahallesi'nde yaşayan ve 24 Ocak 2022 tarihinde yaşamını yitiren Türk sinemasının efsane ismi Fatma Girik'in mirası dava konusu olmuştu. Girik’in kardeşi Günay Girik vasiyetnamenin açıklanmasından ablasının o dönemde akli dengesinin yerinde olmadığı gerekçesiyle iptal davası açmıştı.

Girik’in mirasının büyük bölümünü bıraktığı yeğeni Fatma Ahu Turanlı ile kardeşi Müesser Girik'in avukatları Eylem Pektaş ve Sabit Emekdar bugün kendilerine ait hukuk bürosunda açıklama yaptı.

“KARALAMA KAMPANYASI”

Avukat Sabit Emekdar, vasiyetnamenin açıklanmasından sonra Günay Girik ve avukatının vasiyetname iptal davası açtığını ve müvekkileri Fatma Ahu Turanlı hakkında asılsız iddialarda bulunup, Fatma Girik'in vasiyetini verdiği 2018 yılında akli dengesinin yerinde olmadığı yönündeki iddialar üzerine açıklama yapma ve kamuoyunu doğur bilgilendirme gereği duyduklarını belirterek,

“Bugüne kadar, Günay Girik'in, müvekkilim Fatma Ahu Turanlı'ya karşı, başlatmış olduğu karalama kampanyası ile yalan beyanlarına ve iftiralarına karşı bir cevap verme ihtiyacı duymadık.

Ancak, Günay Girik'in, açmış olduğu vasiyetnamenin iptaline ilişkin dava sonrası yapmış olduğu, gerçeklikten uzak ve iftira niteliğindeki açıklamaları ve iddiaları sebebiyle, bu basın açıklamasını yapma zorunluluğumuz hasıl olmuştur” diye konuştu.

“GÜNAY GİRİK İDDİALARI İLE ÇELİŞMEKTE”

Emekdar, Fatma Girik'in 2018 yılında, tüm detaylarını en ince ayrıntısına kadar düşünüp, tarttıktan sonra verdiği kararla bir vasiyetname hazırlayıp bıraktığını belirterek,

“Günay Girik, bu vasiyetnamenin hazırlandığı günlerde Fatma Girik'in akıl sağlığı ile ilgili şüpheler olduğunu iddia etmiştir. Oysaki aynı Günay Girik söz konusu vasiyetnamenin hazırlanmasından 4 yıl sonra, merhumun vefat ettiği gün, TV ekranlarında verdiği röportajlarda ısrarla “ablamın hiçbir şeyi yoktu, sadece yürümekte zorluk çekiyordu onun dışında hiçbir sağlık sorunu yoktu” şeklindeki, kamuoyunun hafızalarında tazeliğini koruyan beyanlarda bulunmuştur.

Her iki iddia da Günay Girik'e ait olup, birbiriyle çelişen iddialardır. Vasiyetin tanzimi usul ve esas açısından tümüyle yasal mevzuata uygun olarak titizlikle ve en ince detaya kadar gözetilerek gerçekleştirilmiş olup Fatma Girik, 2018 yılında, 2 tanık eşliğinde, devlet hastanesinden sağlık raporu alarak noter kanalıyla bu vasiyetnameyi bırakmıştır.

O tarihlerde tüm yakın çevresine bir vasiyetname bırakmak istediğinden bahseden Fatma Hanım vasiyetnameyi bırakmadan önce de tanıdığı avukatlardan ne yapması ve nasıl yapması gerektiği hususlarında hukuki mütalaa almıştır” dedi.

“FATMA GİRİK BİLEREK GÜNAY GİRİK'İ MİRASINDAN MAHRUM BIRAKMIŞTIR”

Avukat Emekdar açıklamasının devamında ise

“Vasiyetnamenin hazırlanmış olduğu dönemde, Fatma Girik Hanım, vasiyetnamenin asıl amacının Günay Girik ‘i mirasından mahrum bırakmak olduğunu, yakın arkadaşlarına ve yakın akrabalarına anlatmıştır. Zira bu konuya ilişkin mahkeme huzurunda dinleteceğimiz tanıklar, iddiamızı doğrulayacaktır.

Fatma Girik Hanım, bu konuyu uzun bir süre boyunca, her boyutu ile düşünüp değerlendirdikten ve etrafındakilerle istişare ettikten sonra, vasiyetnamesini hazırlayarak Günay Bey'i mirasından mahrum bırakma kararı almıştır.

Dolayısıyla Günay Bey'in iddia ettiği gibi, vasiyetnamenin yeğeni Fatma Ahu Turanlı'nın baskısı ile hazırlanması asla söz konusu olmayıp, tamamen kendi istek ve arzusuyla ve titiz bir değerlendirmenin sonucunda tüm detaylar göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır.

Ayrıca müvekkilim Ahu Hanım, vasiyetname bırakıldığı dönemde İstanbul'da olup sürece hiçbir şekilde dahil olmamıştır. Bu iddiamızın gerçekliği de, mahkemeye sunacağımız deliller ve dinleteceğimiz tanıklar ile doğrulanacaktır” dedi.

MİRASI YÜZDE 50 YÜZDE 50 YEĞENİ VE KARDEŞİNE BIRAKTI

Avukat Emekdar açıklamasında vasiyetnamedeki miras paylarından söz ederek

“Günay Bey'in iddiası; mirasın büyük bir bölümünün müvekkilim Ahu Turanlı'ya bırakıldığı yönündedir. Burada dikkat çekmek istediğimiz husus şudur; ortada resmi olarak Noter tarafından düzenlenmiş ve mahkemece açılmış olan bir vasiyetname bulunmaktadır.

Bu konuyla alakalı bile, karşı tarafça yapılan açıklamalarda, kamuoyunu yanıltacak şekilde gerçek dışı beyanlarda bulunulmaktadır. Mirasın büyük bir bölümünün Fatma Ahu Turanlı'ya bırakıldığı yönündeki iddia gerçeği yansıtmamaktadır.

Fatma Girik, söz konusu vasiyetname ile; adına kayıtlı olan gayrimenkulleri, Yeğeni Fatma Ahu Turanlı ve kız kardeşi Müyesser Girik'e eşit hisseler halinde bırakmıştır. Ayrıca vasiyetnamede, Günay Girik'in 2 çocuğuna, yetiştirme yurdundan koruyucu aile olarak almış olduğu Ahu Aşkar'a, hatta evde çalışan yardımcılar olmak üzere toplam 5 kişiye de malvarlığından, belli miktarlarda para bırakmıştır.

Ama Günay Girik'in ismi vasiyetnamede geçmemektedir. Bu içerik de yukarıda ifade ettiğimiz gibi; Fatma Hanım‘ın sağlığında bilinçli bir şekilde almış olduğu karar ile Günay Bey'i mirasından mahrum bırakmak istediğini ve bunun için böyle bir vasiyetname hazırladığını açıkça ortaya koymaktadır” ifadelerini kullandı.