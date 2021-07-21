Fatma Girik’in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama

Yeşilçam’ın usta oyuncusu Fatma Girik, önceki gün göğüs rahatsızlığı şikâyetiyle yaşadığı Bodrum’a özel hastaneye kaldırıldı.

Girik'in göğüs hastalıkları enfeksiyonu nedeniyle tedaviye alındığı, sağlık durumunun iyi olduğu ve bir süre müşahede altında tutulacağı belirtildi.

Usta yuncunun sağlık durumuna ilişkin açıklamaya yapan menajeri Bircan Silan, “Fatma Girik oksijen yetersizliğinden dolayı hastanede. Değerleri ve oksijen seviyesi normale döndü. Şu an kritik bir seviyede değil ve gayet iyi” dedi.

Fatma Girik'in annesi 99 yaşındaki Münevver Girik Dukav da birkaç gün önce ambulans ile Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Dukav’ın yoğun bakım ünitesinde yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle tedavi altına alındığı ve tedavisinin devam ettiği belirtildi.