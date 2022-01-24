Fatma Girik’in yeğeni: İyileşip Bodrum’a dönmek istiyordu…

Yeşilçam'ın usta ismi Fatma Girik (79) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Hastanede çıkışında konuşan Fatma Girik'in yeğeni Ahu Turanlı, "İyileşip Bodrum'a dönmek istiyordu" dedi.

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Bodrum’da yaşayan ve altı ay önce tedavi için İstanbul’a giden Yeşilçam’ın usta ismi Fatma Girik bu sabah saatlerinde tedavi gördüğü özel hastanenin yoğun bakım ünitesinde yaşamını yitirdi.

Girik’in ölüm nedeniyle ilgili hastaneden yapılan açıklamada “Covid 19’a bağlı viral pnömoni tedavisi görmekteyken gelişen çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybetti” denildi.

“NE OLDU HİÇBİR FİKRİM YOK”

Girik’in ölümü sonrası hastane çıkışında konuşan yeğeni Ahu Turanlı, “Çok üzgünüz. Ben annemi kaybettim ama Türkiye büyük bir değerini kaybetti. Hepimizin başı sağ olsun. 6 aydır zaten solunum sıkıntısı vardı. Maalesef işte bugün saat 06.00 sıralarında vefat etti. 2 haftadır burada yatıyordu. Son 2-3 gün yoğun bakıma aldılar. Her gün geliyordum, yoğun bakıma girdiği günün sabahında da gelmiştim. Ondan sonra yoğun bakımda olduğu için içeriye giremedim. Bir enfeksiyona yakalandığını söylediler. Buraya solunum sıkıntısıyla geldik ama ne oldu hiçbir fikrim yok. Solunum yetersiz olduğu için konuşmada güçlük çekiyordu. Solunumla alakalı bir problemi vardı başka da bir problemi yoktu. O benim annemdi aramızda normal konuşmalarımız oldu. İyileşip Bodrum’a dönmek istiyordu, maalesef şimdi cenazesini götüreceğim. Bodrum’u çok seviyordu” dedi.

CENAZE TÖRENİNİN DETAYLARI BELLİ OLDU

Öte yandan Fatma Girik için yarın saat 10.00’da Cemal Reşit Rey’de tören düzenlenecek. Ardından öğle namazına müteakip Teşvikiye Camii’nde cenaze namazı kılınacak. Daha sonra Bodrum’da toprağa verilecek. (İHA)

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