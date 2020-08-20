Fatma Karanfil kimdir? Fatma Karanfil nereli, kaç yaşında?

Son olarak Kimse Bilmez isimli dizide rol alan Fatma Karanfil hakkında merak edilen tüm detayları haberimizde sizler için derledik. Fatma Karanfil kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…
FATMA KARANFİL KİMDİR?
Fatma Karanfil, 3 Şubat 1952 tarihinde Eskişehir’de dünyaya gelmiştir. 1968 yılında Ses Dergisi’nin düzenlediği “Yüz Güzeli” yarışmasında üçüncü seçilen Fatma Karanfil, 1967- 1969 yılları arasında LCC'de (Language and Culture Center) Tiyatro üzerine eğitimler aldı.
Kameralar karşısına ilk kez 1968 yılında yayınlanan Yakılacak Kitap filmiyle geçen Fatma Karanfil, ardından; Sarmaşık Gülleri, Ömrünün Tek Gecesi, Kezban, Yasamak Ne Güzel Şey, Ömür Boyu, Hazreti Ali gibi filmlerde rol almaya devam etti. 1976 – 1980 yılları arasında seks filmleri furyası döneminde sinemadan uzaklaşarak Londra’ya tekstil eğitimi almaya gitti.
1975 yılında müzisyen Ali Kocatepe ile evlenip, ayrıldı. 1984'te bir iş adamı ile ikinci evliliğini yaptı, ondan da ayrıldı.
1998 yılında meme kanserine yakalanan sanatçı, bir sene sonra ameliyat olup 2001 yılında tekrar sahnelere dönmüştür. Kınalı Kar, Çocuklar Duymasın, Evli ve Çocuksuz, Kumsaldaki İzler, Üç Kadın, Çocuklar Ne Olacak, Kınalı Kuzular, Gülpare, Elveda Derken, Aşk-ı Memnu, Çiçek, Huzur Sokağı, Aşk Yeniden, Adını Sen Koy, Bahtiyar Ölmez ve Ver Elini Aşk gibi bir çok dizide rol almıştır.
Fatma Karanfil son olarak Kimse Bilmez dizisinde Nilüfer karakterine hayat vermiştir.
Ödülleri:
1968 – Ses Dergisi Üçüncülük Ödülü
1968 – İzmir Gazeteciler Cemiyeti Yılın Sanatçısı Ödülü
1972 – Ankara Gazeteciler Cemiyeti Yılın Sanatçısı Ödülü
1972 – Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü, Üvey Ana
Fatma Karanfil’in rol aldığı diziler ve filmler:
Kimse Bilmez (Nilüfer, TV Dizisi) – 2019
Ver Elini Aşk (TV Dizisi) – 2019
Bizi Hatırla (Servet) – 2018
Bahtiyar Ölmez (TV Dizisi) – 2017
Adını Sen Koy (Müzeyyen, TV Dizisi) – 2016
Hannas: Karanlıkta Saklanan (Muazzaz) – 2015
Aşk Yeniden (Hacer, TV Dizisi) – 2015
Değiştir Bakalım – 2015
Çiçek (Nine, TV Dizisi) – 2014
Selam (Hacer) – 2013
Çanakkale 1915 (Köylü Kadın) – 2012
Huzur Sokağı (Ayşe, TV Dizisi) – 2012
Çocuklar Duymasın (Necla, TV Dizisi) – 2010-2013
Aşk-ı Memnu (Şayeste, TV Dizisi) – 2008-2009
Gökten Üç Elma Düştü (Hülya) – 2008
Evimin Erkeği (Marifet, TV Dizisi) – 2007
Yusuf’un Annesi – 2007
Elveda Derken (Ulviye, TV Dizisi) – 2007
Kınalı Kuzular: Son Nefes – 2007
Kınalı Kuzular: Reşit Paşa Vapuru – 2007
Kınalı Kuzular: Üç Kardeş – 2007
Annemin Gelini – 2006
Gülpare (Zehra, TV Dizisi) – 2006
Kınalı Kuzular: Nişanlıya Verilen Söz – 2006
Üç Kadın (Süheyla, TV Dizisi) – 2005
Çocuklar Ne Olacak (Necla, TV Dizisi) – 2004
Kumsaldaki İzler (Nurten, TV Dizisi) – 2002
Evli ve Çocuksuz – 2002
Çocuklar Duymasın (Necla, TV Dizisi) – 2002
Kınalı Kar (Nagihan, TV Dizisi) – 2002
Kadın Yapar – 1972
Kahpe / Bir Kız Böyle Düştü – 1972
Zorbanın Aşkı – 1972
Kaçaklar – 1971
Süper Adam – 1971
Adını Anmayacağım – 1971
Cilalı İbo Yetimler Meleği – 1971
Genç Kızlar Pansiyonu – 1971
Görünce Kurşunlayın – 1971
Kanım Vatan İçin – 1971
Mavi Boncuk Lassi – 1971
Üvey Ana – 1971
Yosmalar Tuzağı – 1971
Keloğlan Aramızda – 1971
Sevgili Muhafızım – 1970
Öp Beni – 1970
Hoş Memo – 1970
Paralı Askerler – 1970
Civan Ali – 1970
İki Aşk Arasında – 1970
Kan Yağmuru – 1970
Müthiş Türk – 1970
Şıllık – 1970
Komando Memet – 1970
Linç – 1970
Ayşecik Sana Tapıyorum – 1970
Dağlar Kızı Reyhan – 1969
Fosforlu Cevriyem – 1969
Sonbahar Rüzgarları – 1969
Çakırcalı Mehmet Efe – 1969
Allah Aşkı Yarattı – 1969
Günah Bende mi? – 1969
Mezarımı Taştan Oyun – 1969
Namus Fedaisi – 1969
Cesur Kabadayı – 1969
Hazreti Ali – 1969
Ömür Boyu – 1969
Allahın Aslanı Ali – 1969
İki Günahsız Kız (İki Hikâyeli Film) – 1969
Yaşamak Ne Güzel Şey – 1969
Kezban – 1968
Ömrümün Tek Gecesi – 1968
Kara Battal’ın Acısı – 1968
Sarmaşık Gülleri – 1968
Yakılacak Kitap – 1968