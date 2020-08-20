Fatma Karanfil kimdir? Fatma Karanfil nereli, kaç yaşında?

Son olarak Kimse Bilmez isimli dizide rol alan Fatma Karanfil hakkında merak edilen tüm detayları haberimizde sizler için derledik. Fatma Karanfil kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

FATMA KARANFİL KİMDİR?

Fatma Karanfil, 3 Şubat 1952 tarihinde Eskişehir’de dünyaya gelmiştir. 1968 yılında Ses Dergisi’nin düzenlediği “Yüz Güzeli” yarışmasında üçüncü seçilen Fatma Karanfil, 1967- 1969 yılları arasında LCC'de (Language and Culture Center) Tiyatro üzerine eğitimler aldı.

Kameralar karşısına ilk kez 1968 yılında yayınlanan Yakılacak Kitap filmiyle geçen Fatma Karanfil, ardından; Sarmaşık Gülleri, Ömrünün Tek Gecesi, Kezban, Yasamak Ne Güzel Şey, Ömür Boyu, Hazreti Ali gibi filmlerde rol almaya devam etti. 1976 – 1980 yılları arasında seks filmleri furyası döneminde sinemadan uzaklaşarak Londra’ya tekstil eğitimi almaya gitti.

1975 yılında müzisyen Ali Kocatepe ile evlenip, ayrıldı. 1984'te bir iş adamı ile ikinci evliliğini yaptı, ondan da ayrıldı.

1998 yılında meme kanserine yakalanan sanatçı, bir sene sonra ameliyat olup 2001 yılında tekrar sahnelere dönmüştür. Kınalı Kar, Çocuklar Duymasın, Evli ve Çocuksuz, Kumsaldaki İzler, Üç Kadın, Çocuklar Ne Olacak, Kınalı Kuzular, Gülpare, Elveda Derken, Aşk-ı Memnu, Çiçek, Huzur Sokağı, Aşk Yeniden, Adını Sen Koy, Bahtiyar Ölmez ve Ver Elini Aşk gibi bir çok dizide rol almıştır.

Fatma Karanfil son olarak Kimse Bilmez dizisinde Nilüfer karakterine hayat vermiştir.

Ödülleri:

1968 – Ses Dergisi Üçüncülük Ödülü

1968 – İzmir Gazeteciler Cemiyeti Yılın Sanatçısı Ödülü

1972 – Ankara Gazeteciler Cemiyeti Yılın Sanatçısı Ödülü

1972 – Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü, Üvey Ana

Fatma Karanfil’in rol aldığı diziler ve filmler:

Kimse Bilmez (Nilüfer, TV Dizisi) – 2019

Ver Elini Aşk (TV Dizisi) – 2019

Bizi Hatırla (Servet) – 2018

Bahtiyar Ölmez (TV Dizisi) – 2017

Adını Sen Koy (Müzeyyen, TV Dizisi) – 2016

Hannas: Karanlıkta Saklanan (Muazzaz) – 2015

Aşk Yeniden (Hacer, TV Dizisi) – 2015

Değiştir Bakalım – 2015

Çiçek (Nine, TV Dizisi) – 2014

Selam (Hacer) – 2013

Çanakkale 1915 (Köylü Kadın) – 2012

Huzur Sokağı (Ayşe, TV Dizisi) – 2012

Çocuklar Duymasın (Necla, TV Dizisi) – 2010-2013

Aşk-ı Memnu (Şayeste, TV Dizisi) – 2008-2009

Gökten Üç Elma Düştü (Hülya) – 2008

Evimin Erkeği (Marifet, TV Dizisi) – 2007

Yusuf’un Annesi – 2007

Elveda Derken (Ulviye, TV Dizisi) – 2007

Kınalı Kuzular: Son Nefes – 2007

Kınalı Kuzular: Reşit Paşa Vapuru – 2007

Kınalı Kuzular: Üç Kardeş – 2007

Annemin Gelini – 2006

Gülpare (Zehra, TV Dizisi) – 2006

Kınalı Kuzular: Nişanlıya Verilen Söz – 2006

Üç Kadın (Süheyla, TV Dizisi) – 2005

Çocuklar Ne Olacak (Necla, TV Dizisi) – 2004

Kumsaldaki İzler (Nurten, TV Dizisi) – 2002

Evli ve Çocuksuz – 2002

Çocuklar Duymasın (Necla, TV Dizisi) – 2002

Kınalı Kar (Nagihan, TV Dizisi) – 2002

Kadın Yapar – 1972

Kahpe / Bir Kız Böyle Düştü – 1972

Zorbanın Aşkı – 1972

Kaçaklar – 1971

Süper Adam – 1971

Adını Anmayacağım – 1971

Cilalı İbo Yetimler Meleği – 1971

Genç Kızlar Pansiyonu – 1971

Görünce Kurşunlayın – 1971

Kanım Vatan İçin – 1971

Mavi Boncuk Lassi – 1971

Üvey Ana – 1971

Yosmalar Tuzağı – 1971

Keloğlan Aramızda – 1971

Sevgili Muhafızım – 1970

Öp Beni – 1970

Hoş Memo – 1970

Paralı Askerler – 1970

Civan Ali – 1970

İki Aşk Arasında – 1970

Kan Yağmuru – 1970

Müthiş Türk – 1970

Şıllık – 1970

Komando Memet – 1970

Linç – 1970

Ayşecik Sana Tapıyorum – 1970

Dağlar Kızı Reyhan – 1969

Fosforlu Cevriyem – 1969

Sonbahar Rüzgarları – 1969

Çakırcalı Mehmet Efe – 1969

Allah Aşkı Yarattı – 1969

Günah Bende mi? – 1969

Mezarımı Taştan Oyun – 1969

Namus Fedaisi – 1969

Cesur Kabadayı – 1969

Hazreti Ali – 1969

Ömür Boyu – 1969

Allahın Aslanı Ali – 1969

İki Günahsız Kız (İki Hikâyeli Film) – 1969

Yaşamak Ne Güzel Şey – 1969

Kezban – 1968

Ömrümün Tek Gecesi – 1968

Kara Battal’ın Acısı – 1968

Sarmaşık Gülleri – 1968

Yakılacak Kitap – 1968