Fatma Turgut yaşadığı korkuyu anlattı

Ankara'daki konserinde bir kişinin sahneye attığı çakmak başına isabet eden şarkıcı Fatma Turgut, yaşanan olaydan dolayı çok korktuğunu söyledi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Önceki gün Ankara’daki konserinde şarkı söylerken sahneye atılan bir çakmak, Fatma Turgut’un başına isabet etti.

Yaşanan olayın ardından açıklama yapan Turgut, çok korktuğunu söyledi.

“CANIM ÇOK YANDI”

Turgut, X hesabından yaptığı paylaşımda “Sevgili arkadaşlarım ben iyiyim ve şu an her şey yolunda. O esnada çok canım yandı çünkü çakmak kulağıma isabet etti. Ve tahmin edersiniz ki bir müzisyen olarak bu beni daha çok korkuttu. Bir kişinin yaptığı saygısızlığı, onca insana fatura etmemek için şarkıyı söylemeye devam ettim. Konsere kaldığı yerden devam ettim. Bu sebeple de playback yaptığımı düşünenler olmuş. Hayatımda, hiçbir konserimde tek bir kere bile playback yapmadım. Bu vesileyle bunu da belirtmek isterim. Dilerim bir daha hiç yaşamam. Dilerim hiçbir sanatçı arkadaşım asla yaşamaz. Sevgiyle” ifadelerini kullandı.