Fatma Turgut’a sahnede saldırı
Fatma Turgut dün akşam Ankara'da verdiği konserde şarkısını seslendirdiği sırada bir kişi tarafından saldırıya uğradı. Şarkıcıya atılan çakmak, kafasına isabet etti.
Model grubunun dağılmasının ardından kariyerine tek başına devam eden Fatma Turgut, dün akşam Ankara’da Başkent Millet Bahçesi’nde sevenleriyle buluştu.
ÇAKMAK KAFASINA İSABET ETTİ
Turgut sahnede şarkısını seslendirdiği sırada bir kişi sahneye çakmak fırlattı. Çakmak, kafasına isabet edince şarkıcı acı içinde sahnenin arka tarafına yürüdü.
O anlar konserdeki bir dinleyici tarafından sosyal medyada paylaşıldı.