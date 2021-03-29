Hababam Sınıfı oyuncusu Fazıl Ender Uzun hayatını kaybetti

Türk sinemasının unutulmaz yapımları arasında yer alan ‘Hababam Sınıfı’ serisinde de rol alan oyuncu Fazıl Ender Uzun’a kemik tümörü teşhisi konulmuştu.

69 yaşındaki Fazıl Ender Uzun, dün hayatını kaybetti.

Fazıl Ender Uzun, bugün Küçükçekmece’de düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

“DAİMA GÖNLÜMÜZÜ AYDINLATMAYA DEVAM EDECEKSİN”

‘Hababam Sınıfı’nda ‘Boncuk’ karakterini canlandıran Ergun Sözen, rol arkadaşına Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla veda etti.

Sözen, “O bizim Fazıl Uzun’umuz… Hababam Sınıfı’nın unutulmaz emekçisi, sinema ve tiyatroya gönül vermiş sevgili sınıf arkadaşımız… Bugün ışıklara gittin ama daima gönlümüzü aydınlatmaya devam edeceksin…” ifadelerini kullandı.