Fazıl Say ile evlenen Ece Dağıstan kimdir? Ece Dağıstan kaç yaşında?

dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, bugün sevgilisi Ece Dağıstan ile Milano'da nikah masasına oturdu. Bir süredir ünlü isimle birlikte olan Ece Dağıstan, magazin basının da merak konusu oldu. Peki Ece Dağıstan kimdir? Ece Dağıstan kaç yaşında? İşte detaylar…

ECE DAĞISTAN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

Fazıl Say ile 24 Ocak tarihinde Milano’da dünya evine girecek olan Ece Dağıstan, 1976 yılında İzmir’de dünyaya gelmiştir. 9 Eylül Üniversitesi Devlet Konservaturavarında eğitim gören Ece Dağıstan, buradaki eğitimini tamamladıktan sonra Viyana Müzik Akademisi'nde “Konser Piyanistliği” ve de “Müzik Pedagojisi” bölümlerinde, Prof. Noel Flores ve Prof. İnci Hausler Altınok ile devam etti.

Ece Dağıstan, Teoman ile birlikte çalışmıştır.