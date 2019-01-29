Fazıl Say’dan ‘3. Tekil kişi’ açıklaması

Say, piyanist sevgilisi Ece Dağıstan ile İtalya'nın Milano kentindeki Türk Konsolosluğunda evlendi. Evliliklerini sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ile duyuran Say, paylaşımına “En mutlu günümüz. Milano'da evlendik. Fazıl & Ece” notunu düştü. Dağıstan ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İşte benim ömürlük sevgilim” ifadelerini kullandı. Ancak ne olduysa Fazıl Say’ın Twitter hesabından yapılan “Dünyaca ünlü piyanist dünya evine girdi” paylaşımından sonra oldu. Sosyal medya takipçileri Say’ın kendisinden üçüncü tekil kişi olarak bahsetmesini ve bu şekilde paylaşım yapmasını kıyasıya eleştirdi hatta espri malzemesi yaptı.

FAZIL SAY’DAN AÇIKLAMA

Dünyaca ünlü piyano sanatçımız Fazıl Say, sosyal medyada çığ gibi artan bu tepkilerden ve esprilerden sonra bir açıklama yapma gereği duydu ve duruma şu sözlerle açıklık getirdi:

“Twitter, İnstagram ve Facebook'daki fazilsayofficial hesapları ekibim tarafından yürütülmektedir. Tüm görseller, Yurt içi ve yurtdışındaki tüm konser tanıtımlarımız, tüm CD tanıtımlarımız ekibim tarafından kamuoyuna sunulmaktadır.

Beni ve sosyal medya hesaplarımı uzun süredir takip edenler zaten bilir. Benim kendimin kullandığım sadece bu instagram profili ve bir de facebook da bir profildir, ben uzun yıllardır tweet atmıyorum, ekibim oradan konser duyurularımızı paylaşıyor, bunun dışında hem benim hem ekibimin de alakamız olmadığı pek çok fazılsay hesabı daha mevcut. 4 kişilik #fazılsayteam ekibi sosyal medya kullanımında Türkçe ve İngilizce genelde 3. Tekil şahıs olarak yazar. O kadar başarılı oldular ki dünyada pek çok ünlü müzik kurumuna da internet hizmeti sunuyorlar artık.

Evet biliyorum, nikah haberimizin de bu şekilde (3. Tekil şahıs olarak) yazılmış olmasını yadırgayanlar olabilir, anladığım kadarıyla yoğun eleştiri olmuş , konuyu tatlıya bağlayalım.

Ece ile ilgili soruları da kısaca yanıtlayayım; Ece Say Dağıstan piyanisttir, Viyana Müzik Yüksek okulu mezunudur, eğitimine İzmir'de başlamıştır, son yıllarda daha çok alternatif projelerde sanatını icra eder, mesela benim “Güz Şarkıları” albümümde piyanoyu Ece çalar, Teoman ile de “yavaş yavaş” diye bir projesi var, bunun dışında çocuklara ders verir, basında çıkan yanlış bilgilendirmeler var, mimar, şarkıcı vs gibi. Bunlar yanlıştır. İç mimari Ece'nin çok zevk aldığı bir hobisidir diyebilirim. Umarım konu tatlıya bağlanır, bu tür bir gereksiz tartışma uzamaz. Sevgiler saygılar.”