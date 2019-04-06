Fazıl Say’dan Ekrem İmamoğlu’na anlamlı destek

Dünyaca ünlü piyano sanatçımız Fazıl Say, resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'na sosyal medya hesabından yaptığı yorumla destek verdi.

31 Fazıl Say, 31 Mart 2019 tarihinde ülkemizde gerçekleşen Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında resmi olmayan sonuçlara göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kazanan Ekrem İmamoğlu’nu tebrik ederek destek verdi. Fazıl Say’ın bu desteği kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı.

“UMARIM HAKSIZLIK YAŞAMAZSIN”

Dünyaca ünlü Türk piyanist Fazıl Say, İmamoğlu’nun Instagram hesabından, “İstanbul’un öyle şeffaf bir yönetimi olacak ki; 39 ilçenin belediye başkanları ve tüm meclis üyeleri bu şehre hizmet etmek için gönülden istekli olacak” notuyla paylaştığı fotoğrafa yorum yaptı. Say yorumunda, “Bravo kardeşim. İşini iyi yapan insansın, başarılar diliyorum. Umarım haksızlık yaşamazsın” ifadesini kullandı.

