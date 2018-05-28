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Fazıl Say’dan tepki: “Yeter artık işin cılkını çıkarmayın”
Fazıl Say’dan tepki: “Yeter artık işin cılkını çıkarmayın”
Piyanist Fazıl Say, bir mekan çıkışı sevgilisi Ece Dağıstanlı ile çok sayıda fotoğrafının çekilmesi üzerine gazetecilere "Yeter artık cılkını çıkarmayın" çıkışında bulundu.
Emre ÇEVİK
Magazin 28 Mayıs 2018 - 13:20

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Seay, geçtiğimiz gece sevgilisi Ece Dağıstanlı ile beraber Nişantaşı’nda görüntülendi. Gazetecilerin çifte ilgisi büyüktü. Sevgilisinin elinden tutarak yürüyen Say, flaşların art arda patlaması üzerine “Yeterli değil mi? Çekeceğiniz kadar fotoğraf çektiniz. İşin cılkını çıkarmayın” dedi.

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Sevgilisinin elini bırakıp Selçuk Yöntem’le birlikte poz veren sanatçı, “Beni Selçuğumla çekin. Yakında Ankara’da birlikte sahne alacağız” dedi.

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