Fazıl Say’dan tepki: “Yeter artık işin cılkını çıkarmayın”
Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Seay, geçtiğimiz gece sevgilisi Ece Dağıstanlı ile beraber Nişantaşı’nda görüntülendi. Gazetecilerin çifte ilgisi büyüktü. Sevgilisinin elinden tutarak yürüyen Say, flaşların art arda patlaması üzerine “Yeterli değil mi? Çekeceğiniz kadar fotoğraf çektiniz. İşin cılkını çıkarmayın” dedi.
Sevgilisinin elini bırakıp Selçuk Yöntem’le birlikte poz veren sanatçı, “Beni Selçuğumla çekin. Yakında Ankara’da birlikte sahne alacağız” dedi.